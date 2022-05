Instalada en México, María del Mar Molar, se convirtió en toda una personalidad en el país del norte y como modelo no deja de compartir sus producciones fotográficas con sus seguidores en las redes y también sus ratos de relax.

Esta vez, la cordobesa pasó por su Instagram y dejó un sensual posteo donde se la puede ver de espaldas a la cámara con un conjunto negro.

María del Mar Molar en México Foto: Instagram/@mariadelmar_molar

De inmediato, sus 441 mil seguidores no tardaron en reaccionar y no solo estallaron los corazones rojos, si no que también le dejaron comentarios halagadores como: “Musa inspiradora! Siempre bella”, “Súper linda”, y “Te amo, eres estupenda”.

María del Mar volvió a cautivar a sus seguidores Foto: Instagram/ @mariadelmar_molar

Cómo se hizo conocida María del Mar Molar

La joven cordobesa se hizo conocida en nuestro país en 2015 como la “la kiosquera” que conquistó el corazón de Matías Alé y tras un breve romance, se casaron.

María del Mar y Matías Alé cuando se casaron en 2015.

Meses después, el actor tuvo un brote psiquiátrico, se separaron y antes de los 6 meses, Molar decidió anular el casamiento y emprendió su carrera como modelo.

Desde hace más de un año, es toda una influencer en México y continúa su carrera como modelo.