Manu Andujar: “Siempre había querido correr el SARR, así que las expectativas son altas”

Manuel Andujar llegó a San Rafael, Mendoza, donde este sábado se pondrá en marcha la sexta edición del South American Rally Race, SARR, y le expresó a Via País sus expectativas. Para el dos veces ganador del Dakar en Quads y campeón mundial de Rally-Raid W2RC en la misma categoría, esta será su primera incursión en el SARR, una carrera en la que siempre había querido estar.

“Estoy muy entusiasmado por poder correr finalmente el SARR, así que las expectativas son altas”, dice el bonaerense de Lobos. El SARR es una carrera muy importante, a la que se me complicaba poder asistir años anteriores debido a que llegaba muy cansado del Dakar, cuando corría en Quads, y no me daban los tiempos para organizar después el equipo y venir”, explicó.

Manu Andújar ganó dos veces el Dakar en Quads y ahora corre con un Can-am Maverick R.

En el marco del SARR 2025, Andújar se presenta por primera vez en nuestro país al volante de un UTV, máquina en la que debutó en enero pasado, durante el Dakar 2025. Y en la butaca derecha, en esta oportunidad, tendrá a Andrés Frini, un experimentado del SARR.

Andújar ya corrió en el Mundial de Rally-Raid W2RC (Dakar incluído) con el buggy; y ahora lo hará por primera vez en Argentina, en el SARR.

EL ESTRENO CON EL UTV EN ARGENTINA

“El SARR 2025 también es especial para mí porque será la primera vez que corra en Argentina con el UTV. Voy con Andrés Frini, que es un navegante con muchísima experiencia en esta carrera; esperamos disfrutar mucho de la competencia y tener un buen resultado”, se entusiasmó Andújar.