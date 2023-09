Lucas Bovaglio: aquella derrota con Talleres y el recuerdo imborrable con Instituto

El Instituto-Talleres de abril pasado en Alta Córdoba marcó un antes y un después para Lucas Bovaglio como técnico Albirrojo. Porque como él mismo reconoció, su equipo no logro sobreponerse del 3-0 y finalmente tuvo que dejar el cargo fechas después. Este sábado se juega el clásico en el Kempes, a las 21 y con las dos hinchadas, y lo tendrá como observador.

“En el clásico anterior el resultado quedó grande. Tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos aprovechar, sobre todo en el segundo tiempo, y Talleres fue tremendamente contundente”, repasó en una entrevista en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Lucas Bovaglio y su paso por Instituto, club con el que volvió a Primera. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Sobre el duelo de este sábado, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, anticipó: “Talleres lo va a salir a buscar y asumirá el protagonismo. No creo que a Instituto le convenga el golpe por golpe”.

Rodrigo Garro fue el mejor jugador de Talleres en la victoria clásica ante Instituto; no gritó el gol por su pasado en Alta Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

A la hora de apuntar a los que pueden sobresalir en el duelo, destacó: “Hay buenos jugadores en los dos equipos, me quedo con los de buen pie, Rodrigo Garro en Talleres y Gastón Lodico en Instituto”.

Fútbol clásico Instituto perdió anta Talleres por 3 a 0 en Alta Córdoba ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

También habló de los entrenadores. “A Dabove lo conozco, después de asumir y jugar el partido con Racing me llamó y estuvimos hablando de cosas internar del club, de su logística. El equipo ha madurado. Y cuando yo dirigía la Reserva de Talleres todavía jugaba Javier Gandolfi, y se convirtió en un excelente técnico, por todo lo que viene haciendo desde hace un par de torneo.

EL RECUERDO DE INSTITUTO Y UNA PUERTA ABIERTA EN EL FUTURO

“Mi balance en Instituto es positivo desde todo punto de vista. Nos tocó vivir cosas preciosas, inolvidables como el ascenso a Primera, y siempre estuvo el afecto y cariño de la gente”, afirmó Bovaglio.

“La campaña en Primera no era del todo mala. Perdimos con Talleres y nos tocó volver a perder en la fecha siguiente jugando mal contra Platense. Pero el equipo mostró carácter en triunfos importantes como ante Colón y contra Vélez, y la histórica victoria en La Bombonera”, resaltó.

“No quiero forzar una posible vuelta a Instituto a futuro, ha quedado un cariño muy grande con el club pero no quiero forzar una situación más adelante. He tenido ofertas de otros clubes, algunas muy cerca de concretarse. Por ahora, a la espera de volver a trabajar”, completó Bovaglio.

Cómo es la vida de Lucas Bovaglio fuera de las canchas. Foto: Gentileza

LOS MENSAJES DE ANDRÉS FASSI A LUCAS BOVAGLIO

Haber jugado en Talleres y ser campeón con la Reserva por primera vez para el club, dejó un buen recuerdo en barrio Jardín. Por eso no sorprende que Lucas Bovaglio haya recibido mensajes del presidente Andrés Fassi.

Lucas Bovaglio, DT de Instituto, en el partido ante Barracas Central, que fue derrota 3 a 0. (Federico López Claro / La Voz).

“Me llamó en situaciones difíciles para mí en lo personal, en momentos en que sólo se acuerdan y llaman los amigos. Y se lo valoro mucho. No fueron ofertas de trabajo, no para Talleres ni para clubes del exterior a los que esté vinculado”, cerró Bovaglio.