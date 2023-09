Diego Dabove: así prepara el clásico para Instituto y cómo puso en relieve a Talleres

Será su segundo clásico cordobés desde que dirige a Instituto, en los más de 250 partidos que lleva como entrenador. Contra Belgrano terminó en ganador este sábado Diego Dabove sabe que la tendrán difícil ante un Talleres protagonista, al que no dudó en destacar por su juego.

Aún así, lo vive sin dramatismos ni demasiados misterios y rodeos. “Lo tomo lo más natural posible, son seis años como entrenador y 18 con el fútbol. Y la mayor tranquilidad es ver lo compenetrado que están los muchachos. Desde que arranque en Godoy Cruz cuando tengo la formación la doy. Ahora no porque faltan varias días, y porque el grupo está muy parejo y competitivo”, explicó el DT Albirrojo en Vía Córdoba.

Javier Gandolfi. El DT albiazul espera tener el plantel completo el miércoles. Diego Dabove. El entrenador albirrojo analiza si Reasco puede ir de entrada. Foto: La Voz

El presente de Talleres, con rendimiento colectivo e individualidades no es tema menor. Y recibe elogios en general, como el de Juan Román Riquelme (rival con Boca por Copa Argentina). “Yo también vengo diciendo que está entre los tres o cuatro mejores equipos del fútbol argentino”, resaltó Dabove.

“Y lo vienen demostrando desde hace rato, sobre todo desde que agarró la conducción Javier (Gandolfi). Con muchas variantes, porque se le fueron jugadores importantes pero el proyecto y el perfil siguen en claro. Bienvenidas este tipo de propuestas”, enfatizó.

Dabove hablando esta mañana con el volante Aued en La Agustina (Foto: Prensa IACC).

Y se enfocó en el cruce de este sábado a las 21 en el Kempes: “Hay que trabajar para que las virtudes de Talleres, que son muchas, no se noten. Y poder aprovechar las falencias. Los clásicos son lindos y complejos, me tocó ganarle a Belgrano y en estos tres meses que llevo en Córdoba ya me toca jugar otro”.

EL DUELO APARTE CON GANDOLFI Y QUE FORMACIÓN PONDRÁ EN INSTITUTO

“Ya vengo repasando desde la semana pasada como se puede dar el partido, seguro que será con mucha intensidad. Por lo que propone Cobija y por nuestra idea. Un lindo partido para los espectadores, porque son dos equipos que intentan imponerse en el juego”, anticipó Dabove.

Consultado sobre la posibilidad de que el ecuatoriano Djorkaeff Reasco sea titular para acompañar a Adrián Martínez en la ofensiva, señaló: “Vino muy bien, hay que hacer un proceso de adaptación y parece que hiciera más tiempo que está en el club. Pero no le garantizo la titularidad a nadie, porque la competencia interna es mucha y buena”.

El ecuatoriano Reasco en una práctica de Instituto en La Agustina. (Prensa IACC).

“Puede ser que la variante esté en lo táctico. Lo que estamos buscando es tener una idea clara de juego en ese sentido. Pero las veces que hemos variado ha salido bien también. Iré viendo qué equipo pongo. Entre jueves y viernes ya iré definiendo los 11″, agregó.

Lucas Rodríguez en escena, durante el duelo entre Atlético Tucumán e Instituto, por la Copa de la Liga Profesional. (Prensa Instituto) Foto: Prensa Instituto

En ese sentido admitió que el lateral izquierdo Lucas Rodríguez está en duda por una molestia muscular. Sebastián Corda es el cambio cantado en caso de que el ex Rosario Central no sea de la partida.