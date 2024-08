“Lo de Peillat fue...”: el arquero cordobés de Los Leones fulminó al argentino que jugó para Alemania

La polémica situación que se vivió entre Argentina y Gastón Peillat, uno de sus exjugadores de hockey que ahora representa a Alemania, sigue con repercusiones. En este sentido, Tomás Santiago, el arquero cordobés de Los Leones, fulminó al argentino por su actitud.

EL ARQUERO CORDOBÉS DE LOS LEONES HABLÓ DE GONZALO PEILLAT

El portero que está radicado en Bélgica, volvió a su hogar luego de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con paños fríos, analizó el encuentro por los cuartos de final que terminó 3 a 2 para los germanos.

El arquero cordobés Tomás Santiago fue una de las figuras argentinas en París 2024. (Prensa CAH) Foto: Prensa CAH

“Estoy un poco triste porque no pudimos pelear por una medalla, fue un partido cerrado con Alemania, jugamos bien y no pudimos empatarlo”, indicó el nacido en Unquillo, en diálogo con El Doce.

Paralelamente, destacó que Los Leones compitieron “contra los mejores del mundo y eso nos deja tranquilos”. Luego, se refirió al grito del tanto de Peillat, que fue el segundo para Alemania en el partido.

EL ARQUERO CORDOBÉS DE LOS LEONES FULMINÓ A PEILLAT

Santiago confesó que no se percató del grito ya que estaba enfocado en el hockey, pero luego fue severo en cuanto a las declaraciones del ahora defensor alemán. con su rechazo a la actitud: “Me dejó una sensación rara”.

Gonzalo Peillat y su festejo contra Argentina por los cuartos de los JJOO

“Tiene mi misma edad, compartimos el Sub 21, jugamos en el mismo club en Buenos Aires, compartimos mucho tiempo la Selección... y su decisión... no sé... por lo menos yo no la comparto”, agregó.

Sin rodeos, aseguró que lo que más le molestó y dolió fueron las “declaraciones después del partido”. “Si hubiera dicho que fue la adrenalina o la presión, ponele que lo aceptás, pero salió a redoblar y eso no lo comparto... es tu país, donde te formaste, donde tenés a tu gente”, concluyó.

QUÉ DIJO PEILLAT LUEGO DE ANOTARLE A LOS LEONES

Peillat fue pieza clave para que Argentina obtenga el oro en Río de Janeiro 2016. Luego de un conflicto con la Confederación Argentina de Hockey (CAH), optó por representar a Alemania.

Gonzalo Peillat llevando la camiseta germana. Foto: Instagram

Luego del encuentro contra Los Leones por los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024, indicó que “Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado”.

“Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé”.

“Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”, expresó Peillat tras eliminar a Los Leones con la camiseta de Alemania.