Cuándo juegan Las Leonas la semifinal de los Juegos Olímpicos París 2024

Las Leonas protagonizaron una verdadera hazaña este lunes en busca de un lugar en las semifinales de los Juegos Olímpicos, a vencer por penales a Alemania. Ahora, espera Países Bajos.

La Selección Argentina de hockey femenino sacó adelante un partido que se mostró adverso, empatándolo a un minuto y medio del final. La definición debió ser por penales y la arquera Cristina “China” Cosentino se convirtió en heroína.

El encuentro se puso electrizante en los últimos minutos, ya que Alemania abrió el marcador de penal cuando solo restaban tres minutos para finalizar el encuentro. Parecía que no había tiempo para más nada, pero sí.

Fue determinante la decisión del técnico de Las Leonas, Fernando Ferrara, quien sacó a la arquera y puso a una jugadora de campo más. Dio resultado: a la siguiente jugada y a 90 segundos del final, Julieta Jankunas consiguió el empate.

La vibrante definición por penales

La figura de Cosentino tomó vital importancia al momento de la definición vía penales australianos.

La “China” casi baja los brazos cuando Ferrara la saco. “Fue muy duro. Las chicas ni me dieron tiempo. Me fui al banco, me rompí, y ellas me decían, “vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter’. Un minuto después marcaron y me tocó volver al campo”, comentó.

Cosentino tuvo una excelente actuación, logrando detener los cuatro penales que efectuaron las alemanas. En tanto, solo dos excelentes anotaciones de las argentinas fueron suficientes para pasar de ronda.

Cuándo juegan la semifinal Las Leonas

La próxima parada es, quizás, la más difícil: Las Leonas deberán enfrentar a Países Bajos. Esa selección ostenta tres títulos para tener en cuenta: campeona olímpica, del mundo y de Europa.

Las Leonas vencieron a Alemania por los cuartos de final de los juegos Olímpicos

El partido tendrá lugar este miércoles 7 de agosto a las 9 hs (ARG). La otra semifinal será también el miércoles, pero a las 14hs, y la protagonizarán China vs. Bélgica.

Cabe mencionar que Argentina perdió la final con este rival tanto Tokio 2020 como en la Copa del Mundo de 2022. Quienes pierdan este miércoles, se medirán para obtener la medalla de bronce.