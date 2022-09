“Llegué y tenía toda la carita quemada”: desgarrador relato del padre de la chica herida en el Cristo Rey

El trágico hecho ocurrido este martes en el Colegio Cristo Rey consternó a todo Córdoba. En una nueva jornada donde se espera la evolución favorable de los adolescentes afectados por el fuego, habló el padre de la chica más comprometida.

Daniel Cuello, que se desempeña como camarógrafo en El Doce, recordó cómo fue que recibió la noticia: “Estaba laburando en El Show del Lagarto cuando me llamaron y fui directo a la escuela”. Ya en el lugar, los compañeros de su hija le dijeron que ella estaba en la ambulancia y cuando fue a verla “estaba acostada con toda la carita y sus manos quemadas”.

“No podía creer lo que estaba pasando, me puse muy loco, estaba sacado”, indicó. “Yo no la dejé así ayer en el colegio, no era para que me la devuelvan así ahora”, le dijo el hombre, entre lágrimas, a Arriba Córdoba. Y sentenció: “Se mandaron una cagada con mi hija”.

El estado de salud de la chica quemada en el colegio Cristo Rey

En cuanto al estado actual de la chica, su padre contó que sigue “en terapia intensiva con todos los tubos y cables para que desinflame y no se le cierren las vías respiratorias”. “Hablé con el jefe de guardia y me dijo que estaba estable”, agregó.