Leonardo Cositorto habló desde la cárcel: apuntó contra la Justicia de Córdoba y convocó a acreedores

En medio de la conmoción por un supuesto plan de fuga, Leonardo Cositorto habló desde la cárcel de Bouwer este miércoles y dejó varias declaraciones resonantes. Entre ellas, apuntó contra la Justicia de Córtdoba y convocó a acreedores para pagar lo adeudado.

“Con una denuncia extorsiva porque la fiscal (Juliana Companys) extorsionó a una persona para que denuncie, sino iba presa”, aseveró el detenido en diálogo con El Doce. Inmediatamente, dijo que su grupo financiero cumplía “perfectamente con la entrega del servicio educativo que se sigue dando desde Colombia”.

Cositorto, en la cárcel de Bouwer (Javier Cortéz/Clarín).

En ese contexto, el empresario detalló que los reintegros del 7.5 por ciento de los aportes de los usuarios estaban al día hasta que comenzó “una campaña de difamación en los medios”. A partir de eso, surgieron las denuncias.

La convocatoria para los acreedores

Desde el centro carcelario en el que se encuentra, el orador convocó a acreedores para este 5 de abril que se extendería hasta 60 días. Su idea es llegar en tiempo y forma a todas las personas involucradas porque los contratos cierran en 2024.

La oficina de Generación Zoe en Villa María, cerrada desde hace meses. (La Voz) Foto: La Voz

Sin embargo, no dio precisiones de cómo abonara el dinero a todos los usuarios afectados que están dispersos en distintas provincias de Argentina. Según la fiscalía de la ciudad de Villa María, la deuda ronda los 120 millones de dólares.

El cruce a la Justicia y la mención a Oscar González

Por otro lado, el titular se refirió al cierre de la sede ubicada en Villa María. “Es una ciudad bastante turbia que está metida en la política donde hay algunos empresarios poderosos”, expresó. En tanto, arremetió a la Justicia porque solicitó que su médico de cabecera radicado en otra provincia le realice una biopsia.

Intendente de Villa María, Martín Gill.

“La ley 24.660 me ampara para que pueda ser atendido en cualquier clínica privada que estoy pagando. Me privan de que mi médico me intervenga para un tratamiento”, puntualizó. En tanto, destacó su presencia en los medios en comparación con la del legislador Oscar González.

“Sería bueno que hable Oscar González porque mató a una persona y anda suelto. Se ve que no somos todos iguales ante la ley en la ciudad de Córdoba”, concluyó el empresario que el 4 de abril cumple un año como preso.