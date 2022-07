Un cordobés denunció que le robaron el celular en un baile de cuarteto de Córdoba, con una particular modalidad. Con el aparato en su poder, los delincuentes ingresaron a las cuentas bancarias de la víctima y se transfirieron poco más de un millón de pesos.

El joven aseguró que todo ocurrió en el Día del Amigo, cuando se encontraban en un local nocturno de zona norte. Según detalló a Radio Suquía, los delincuentes tenían una modalidad de robo seguramente ya practicada.

“Mientras iba caminando, atravieso una ronda de 10 personas. Cuando me meto, se ve que ellos venían observando todo. Me apretaron entre ellos, alguien me metió la mano en el bolsillo y me sacaron el teléfono. Automáticamente la ronda se descomprime y yo quedo parado sólo en el medio”, contó.

La víctima asegura que sintió cuando le sacaron el celular “pero no tenía ni idea quién había sido”, dijo. “Me acerqué a la Unidad Judicial N° 13 de barrio General Bustos a hacer la denuncia y me encontré con cinco personas más que estaban denunciando lo mismo”, recordó.

El robo continuó

El mal momento no quedó ahí sino que, el día viernes, intentaron vaciar sus cuentas. “Me empiezan a llegar notificaciones de que me estaban transfiriendo dinero de mi cuenta de Mercado Pago a otras cuentas. Pude bloquear para que me saquen todo el dinero, pero sí me sustrajeron un monto importante”, detalló.

La última ubicación del teléfono fue en la Galería Norte. El celular sustraído era un iPhone 12 y la causa está a cargo de la fiscal Silvana Ramírez.