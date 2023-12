Le desvalijaron el departamento en Córdoba y teme que la administración del edificio sea cómplice

Entre las 11 y las 13.30 del martes 28 de noviembre, uno o más delincuentes desvalijaron el departamento de Micaela, una joven radicada en la ciudad de Córdoba. Al no ver signos de forcejeo en las cerraduras, ella manifestó tener miedo “porque el enemigo esté dentro del edificio”.

En diálogo con Vía Córdoba, la víctima contó que es la primera vez que sufre un robo en sus siete años en la capital y denunció el accionar de la administración del edificio. A cuatro días del hecho, no le brindaron las grabaciones de seguridad, según manifestó.

EL ROBO EN BARRIO NUEVA CÓRDOBA

El hecho acaeció en esa franja horaria, cuando Micaela y sus hermanas no estaba en el inmueble ubicado en boulevard Chacabuco al 600, barrio Nueva Córdoba. “Es la primera vez que ingresan a un departamento del edificio que cuenta con portero, ingreso con llave magnética y cámaras de seguridad”, contextualizó la joven.

Lo llamativo del robo es que los delincuentes ingresaron sin violentar ni forzar cerraduras. “Evidentemente ingresaron con llave”, denunció. Ante este escenario, ella teme porque nunca hicieron una copia de la misma y tampoco la prestaron.

Por otro lado, Micaela se mostró sorprendida con la oportunidad y accionar de los malvivientes que desvalijaron su hogar. “Había mucho conocimiento de movimiento. Es extraño que alguien se haya arriesgado a entrar a un departamento que está en un décimo piso¨, dijo.

El hecho ocurrió en un edificio de boulevard Chacabuco. (La Voz).

Además, se percató que quien ingresó a su hogar, “se tomó cómodamente su tiempo para elegir qué pertenencias de valor sustraer”. Apenas se enteró de lo ocurrido, llamó al 911 y los policías se presentaron enseguida.

¨El trabajo de la Policía fue impecable, pero no así el de la Administración del edificio”, increpó la joven que, por “miedo a represalias y futuras consecuencias”, decidió no develar el nombre de la administración.

TEME POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO TRAS EL ROBO

Sin embargo, consideró “muy necesario” que el caso se difunda ya que se trata de una firma una “muy reconocida en la ciudad de Córdoba, que tiene a su cargo muchos edificios”. Cuando fue a realizar la denuncia, se dio con una desagradable sorpresa.

“Descubrimos que muchas de las cámaras del edificio no funcionaban, o al menos el día del hecho no funcionaron”, focalizó. A pesar de esto, ella y la Policía solicitaron las filmaciones, pero la administración se las negó.

“Hasta el día de hoy seguimos sin conocer los registros fílmicos. No sabemos si la administración es cómplice o conoce a los autores del hecho o no. Pero claramente, de nuestro lado no están”, denunció Micaela este fin de semana.

Ahora, ella y sus hermanas no están viviendo “tranquilas en un edificio donde es muy probable que el enemigo esté adentro”. Confesó sentirse angustiada y atemorizada por volver a vivir situación similar.

Sin embargo, Micaela se tomó el tiempo de agradecer los miles de mensajes de apoyo que le llegaron a través de las redes sociales. “Muchísimos vecinos de Nueva Córdoba me contaron situaciones similares, de personas que ingresaron a sus departamentos con llaves, en horarios en que no había nadie y la administración nunca dio respuestas”, indicó.

No obstante, la víctima dejó una reflexión para la comunidad y unas palabras para la administración del edificio: “Ya sabemos que no podremos recuperar lo sustraído, pero al menos queremos saber si estamos viviendo o no con el enemigo. El destrato inhumano de la administración, la impunidad con la que se manejan, es lo que más nos indigna y humilla como damnificadas”.

La respuesta de la administración. Foto: @itsmickaela_

“Cuando les comunicamos lo que había pasado no atendían llamadas, nos dijeron que estaban en su tiempo libre de almuerzo. Nos derivaron el reclamo con alguien de mantenimiento que supuestamente atiende las 24 horas. Esa persona atendió y nos dijo que estaba de vacaciones. Y así pasaron las horas sin que contesten llamadas. Cuando volvieron del almuerzo, dijeron que a las 17 horas, puntual, se tenían que retirar porque terminaba su jornada de trabajo”, cerró enojada.