Brian hace changas de albañil, corta el pasto y hace delivery en la ciudad cordobesa de Alta Gracia. En su patio tiene un árbol de mandarinas que da constantemente frutas y, a veces, terminaban desperdiciándose. Por eso, decidió ofrecerlas en redes sociales y la venta se volvió todo un furor.

El joven aprovechó la planta de su patio para poder vender la fruta y tener ingresos extra. Foto: Resumen de la Región

El joven de 24 años utilizó Facebook para ofrecer las frutas. En un principio, los clientes compraban uno o dos kilos pero, después de probarlas, la venta fue todo un éxito.

El agradecimiento del joven en las redes. Foto: Facebook

“Ahora me llaman diciéndome que están riquísimas y me piden de a cajones, de a seis y hasta siete kilos. El celular no me ha parado de sonar y ni hablar de la cantidad de mensajes y comentarios que recibo por facebook”, contó Brian al medio Resumen.

La fruta es tan rica que generó furor en la ciudad. Foto: Resumen de la Región

Sin querer queriendo, el altagraciense encontró una posible veta que le permite soñar con su propia verdulería. “Jamás me imaginé esto, yo sólo lo publiqué porque no sabía que hacer con tantas mandarinas. La verdad que me vino muy bien para hacer unos pesos porque está muy difícil todo”, expresó.

“Gracias a la venta de las mandarinas puedo llevar la comida a casa. Tengo un limonero y una planta de laurel y todo esto me dio la idea de empezar a plantar choclos, papas, zanahorias y demás y poner una verdulería”, compartió Brian.