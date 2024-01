Lamentable situación en Córdoba: pacientes oncológicos denuncian que Provincia no les entrega los medicamentos

En un contexto económico complicado, los medicamentos en Córdoba son uno de los tantos bienes que no paran de subir su valor. Esto es algo que golpea a la salud pública y, en especial, a quienes requieren de ciertas medicinas para vivir.

Este es el caso de los pacientes oncológicos, quienes están sufriendo las demoras para conseguir las drogas de sus tratamientos. “Ni mi medicación ni la de muchísimos pacientes llegó aún. El reclamo es a la provincia de Córdoba, al Ministerio de Salud”, dijo en redes sociales Romina Gallo, quien vive en Córdoba y padece cáncer de mama.

CÓRDOBA: EL CASO DE ROMINA Y EL DE MUCHOS MÁS

“Se supone que nosotros tenemos que estar tranquilos y enfocados en nuestra salud, no en luchar para recibir el tratamiento o llegar al hospital y enterarnos que no hay con qué”, sostuvo Romina en diálogo con Tiempo Argentino.

En la misma línea, lamentó: “No puedo explicar lo mal que se pasa, la angustia y la preocupación. Y somos muchos en la misma”. La mujer de 53 años tiene un cáncer de mama avanzado y “bastante agresivo”. Sus sesiones de quimioterapia comenzaron octubre, pero desde diciembre padece demoras.

Además, contó que en enero pudo recibir una parte de su tratamiento. “Pude recibir el tratamiento porque me las prestaron de otros pacientes. Cuando fui al segundo ciclo, de nuevo no estaban mis drogas y ya no había para prestarme. Sólo recibí el Docetaxel que consiguieron de donación”, dijo.

VIDEO: EL RECLAMO AL MINISTERIO DE SALUD DE CÓRDOBA

“Acabo de confirmar que el problema es el Ministerio de Salud de Córdoba que no está comprando la medicación. Es una cuestión de presupuesto. No es solo Córdoba Capital, es en toda la provincia. Estamos hablando de mucha gente sin su medicación”, relató Romina en el inicio de un video que compartió en redes sociales.