En juego: la Selección Argentina estrena su título de bicampeón de América y le gana a Chile

Con el núevo título de bicampeona de América, sin Lionel Messi y con homenaje a Ángel Di María, la Selección Argentina derrota 1 a 0 a Chile por la séptima fecha de eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, a las 21 en el estadio de River. Gol de Alexis Mac Allister a los tres minutos de la segunda etapa. Televisan TyC Sports, TV Pública, Telefé.

El capitán Lionel Messi se recupera de la lesión sufrida en el último torneo continental, mientras que el Fideo Di Maria anunció su retiro de la Selección, y recibirá el merecido homenaje por su trayectoria, fundamental en el tricampeoanto.

El homenaje a Di María antes de Argentina-Chile. (SportsCenter / @SC_ESPN en X).

Como se preveía, la Selección albiceleste asumió el peso del partido, con protagonismo y agresividad. A los 18 minutos, la primera de más peligro cuando Gabriel Arias, arquero de Racing de Avellaneda, le hagó el grito de gol a Rodrigo De Paul, quien sacó un derechazo a la carrera ingresando al área.

Antes, a los 10, le había quedado una pelota llovida a Julián Álvarez, pero la Arañita remató incómodo y se le muy por encima del travesaño. Era más la Scalonetta, por el empuje de De Paul y la amenaza permanente de sus delanteros, auque faltó brillo en la zona de gestación.

¡AVISÓ ARGENTINA!



Julián no pudo definir con comodidad y la pelota se fue por arriba del travesaño. El encuentro ante Chile sigue 0-0. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/H2fEuPkdGo — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2024

Más allá del dominio argentino, Chile tuvo su gran chance al cierre de la primera etapa cuando Matías Catalán, marcador central de Talleres, superó en el salto a Otamendi, cabeceó y la pelota dio en el palo, aliado del Dibu Martínez.

¡EL PALO SALVÓ A ARGENTINA!



Chile tuvo una clara chance a través de Catalán, pero la pelota pegó en el poste izquierdo de Dibu. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/8QPA0lXTyA — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2024

Con la rivalidad siempre latente, De Paul fue el primer amonestado de la noche por una falta a Dábila, a quien además increpó. Y se produjo un econtronazo con Paulo Díaz, zaguero de River.

¡RESPETEN LOS RANGOS!



Rodri De Paul le marcó la cancha a Dávila y tras ver la tarjeta amarilla por la infracción se cruzó con Paulo Díaz. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/Uu4nz1hOkm — TyC Sports (@TyCSports) September 6, 2024

CÓMO LLEGA LA SELECCIÓN ARGENTINA

La Scalonetta, que viene de coronarse en la Copa América 2024; lidera con 15 puntos la serie eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Dos puntos más abajo aparece Uruguay. La campaña de Argentina registra los triunfos sobre Ecuador (1-0 de local), Bolivia (3-0 de visitante), Paraguay (1-0 de local), Perú (2-0 de visitante) y Brasil (1-0 de visitante). La única caída fue ante Uruguay (0-2, en Buenos Aires).

La Selección Argentina ya se prepara para jugar ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. / Gentileza: AFA

En su mejor momento en la conducción de Lionel Scaloni, la Selección se reencuentra con su público y luce números impecables: 77 partidos, con 55 triunfos, 16 empates y seis derrotas. Con 154 goles a favor y 40 en contra.

Lionel Scaloni se consagró bicampeón de la Copa América en 2024.

Una de las innovaciones en la Albiceleste estará en la ofensiva, con Lautaro Martínez y el cordobés ex River, Julián Álvarez, compartiendo la línea ofensiva. Y estaba en duda Nicolás Otamendi, por no llegar al 100 por cien en lo físico.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, delanteros de la selección argentina, en el predio de la AFA en Ezeiza. (Prensa Argentina)

Y la novedad es la reaparición entre los convocados del cordobés Paulo Dybala. El ex Instituto llevará la 10 en la espalda. “La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Valoramos a los jugadores por lo que hacen dentro de la cancha más allá de la liga en que esté. Después ha sido una decisión que ha tomado él, que por otra parte habla muy bien de lo que es él como pibe”, resaltó Scaloni por la decisón de la Joya de no irse al fútbol de Arabia por un pase millonario, y seguir en la Roma.

El plantel de la selección argentina entrenó en el predio de Ezeiza de cara al choque con Chile, por las eliminatorias. (Fotobaires)

ASÍ LLEGA CHILE PARA ENFRENTAR A ARGENTINA

Chile es la contracara. Viene de una muy deslucida Copa América, en la que perdió en fase de grupos ante Argentina 1 a 0, y Ricardo el Tigre Gareca encara una renovación que todavía no se trasluce en funcionamiento. Entre los convocados aparecen dos jugadores de Talleres, Matías Catalán como titular y Bruno Barticciotto, quien quedó al margen por un desgarro en una de las prácticas.

El técnico de Chile Ricardo Gareca durante una rueda de prensa, el jueves 20 de junio de 2024, en Arlington, Texas. Chile enfrentará a Perú en la Copa América el viernes. (AP Foto/Julio Cortez)

PROBABLES FORMACIONES DE ARGENTINA Y CHILE

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Thomas Galdames; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez y Víctor Dávila, Darío Osorio y Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.