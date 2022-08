La postal de los hinchas de Belgrano en San Luis

No es novedad que los hinchas de Belgrano siguen a todos lados a su equipo. El partido contra Godoy Cruz, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis no fue la excepción. Cerca de 19 mil personas coparon las rutas y la ciudad para estar junto al Pirata en el juego válido por los octavos de final de Copa Argentina.

Desde temprano, los fanas del Celeste de Alberdi empezaron a hacerse notar en la ruta desde Córdoba a la ciudad puntana. Y las redes sociales se llenaron de fotos y videos con gente demostrando su amor por los colores.

En la cuenta oficial de Belgrano sacaron y publicaron una muy buena foto que se transformó en una verdadera postal del “aguante” de los hinchas en San Luis: