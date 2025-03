La polémica del Belgrano-Talleres: qué dijeron Herrera, Jara y los árbitros del penal

Jugada clave en el partido. A los 17 minutos del segundo tiempo, con Talleres arriba 1 a 0 en el clásico disputado en el Gigante, Belgrano quedó de cara al empate cuando el ingresado Nicolás Fernández quedo cara a cara con Guido Herrera y el arquero lo frenó con falta.

Penal clarísimo, con Herrera que ya estaba amonestado. El gesto de resignación del capitán Albiazul lo decía todo, porque era expulsión. De hecho, Alexander Medina puso a calentar a Javier Burrai, arquero de relevo. Pero Sebastián Zunino, árbitro sin experiencia en el clásico cordobés, optó por cobrar sólo el penal.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Dio la impresión de que Zunino aguardaba instrucciones del VAR, que no llegaron. Y que el árbirtro juzgó la temeridad de la falta de Herrera, como dice el reglamento, pero sin agravar la pena con una expulsión.

“El partido lo superó, la jugada de Herrera es amarilla por falta táctica. Está amonestado y debe ser expulsado”, coincidieron distintas fuentes arbitrales. Miguel Scime, ex árbitro y actual instructor, opinó en Cadena 3: “La falta debió ser considerada como entrada temeraria, con riesgo para el adversario”. Con lo que se justificaba la segunda tarjeta amarilla y, consecuentemente, la expulsión.

“La regla no considera si quiso o no quiso, sino las consecuencias”, subrayó Scime, dejando en claro que la vehemencia de Herrera no exime la gravedad de la acción. Y explicó el rol del VAR: “No lo puede llamar por segunda amarilla”.

LA OPINIÓN DEL ARQUERO DE TALLERES

“Volví a ver la jugada. Cuando la recibe Uvita, yo lo que hago tratar de de achicarle para que no patee porque tenía el arco frontal. Entonces traté de acompañarlo y en el momento de decidirme yo no es que lo barro, o sea, acompaño la jugada y bueno, creo que obviamente lo termino tumbando”, relató Guido Herrera, arquero de Talleres.

GUIDO HERRERA LO BAJÓ A UVITA FERNÁNDEZ Y HAY PENAL PARA BELGRANO 🏴‍☠️#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TBSQllOFlY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

“El árbitro me dijo que no era para amarilla, porque no fue tan vehemente la falta. Así que estaba seguro que no era tarjeta”, completó el capitán Albiazul, quien zafó de una expulsión que podría haber sido determinante en el clásico, con todavía media hora por jugar.

QUÉ DIJO EL GOLEADOR DE BELGRANO

“Es muy rara la jugada del penal. Si no es roja directa, es amarilla y Herrera ya tenía amarilla. Son decisiones que toman los árbitros. Es difícil en este tipo de partidos tomar una posición de querer tranquilizar poco. Se paró mucho el partido y solo se dieron cinco minutos. Son cosas que pasan”, expreso Franco Jara.

LO EMPATÓ EL PIRATA 🏴‍☠️⚽



Franco Jara se hizo cargo del penal y anotó el 1-1 de Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UWrRqrFbtm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

“Hubo muchísimas jugadas de fricción, de agarre. También podrían haber expulsado a alguno de ellos”, finalizó el goleador Celeste, quien ejecutó el penal para el 1 a 1 del empate en el Gigante de Alberdi.