Carlitos “La Mona” Jiménez no pierde el buen humor ni estando encerrado por la pandemia de coronavirus. El Mandamás apareció este domingo en redes sociales para mandarle un mensaje a todos los papás, justamente en el Día del Padre. El video fue puro humor y buena onda.

“Feliz Día del padre para todos, les mando un beso gigante. Yo le mando un beso a mis hijos, a los hijos de Juana, a mi familia...los hijos de Juana y míos obviamente. Y para toda mi segunda familia que también le mando un beso gigante y les pido que se cuiden por favor”, arrancó Jiménez sentado comiendo un asadito.

//Mirá también: Una pasión en Córdoba: una Mona Jiménez de nieve

Después del saludo formal arrancó la buena e ingenio del Mandamás que tiró un chiste atrás de otro: “Mirá estoy comiendo solo con Juana. Me agarró la pandemia y me está haciendo pagar todo: me hacen lavar los platos, planchar, lavarme los calzoncillos. Y yo estoy con esta pinta, ustedes saben que soy Isidorito Cañones, un tipo bien empilchado y ahora estoy en pijama”.

Pero también aprovechó para mandar un mensaje de concientización ante la suba de casos de coronavirus: “Es el Día del Padre y estoy pagando todas las que hice. Pero lo mas importante es que el Día del Padre es todo los días y les quiero mandar un beso gigante a mi segunda familia a Juana y mis hijos. Cuídense amigos porque esto viene mal, junio y julio viene mal”.

Pero retomó con el buen humor y saludó a los trabajadores de la salud: “No quiero ser muy cargoso, voy a comer un asadito ahora con la bruja que me tiene cagando que quiere recuperar todos los mocos que me eché en mi vida. Mandarle un beso a la gente de salud: enfermeras, doctores, infectólogos. A la segunda familia le prometí que quiero morir arriba de un escenario, que Dios me de suerte y que llegue. Que pueda lograrlo así los puedo abrazar y cantarle a ustedes que tanto los quise y que tanto me bancaron”.

//Mirá también: Hasta las lágrimas: el saludo de Matias Barzola por el Día del Padre

Y cerró: “Ni vino tengo, tomo agua. ¡Juana, traeme el vino que ya terminó el video!. Asado con agua es como...dejá después te cuento”. Juana también se sumó al saludo y le envió un mensaje a todos los papás: “A los que no lo tienen y a los que sí, que lo cuiden mucho”.