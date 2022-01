Carlitos “La Mona” Jiménez está viviendo años atípicos. Este martes cumplió 71 años, pero hace casi dos años que no canta en vivo junto a su público. Todo esto lo llenó de reflexiones al “cordobés más famoso” y todo eso lo dejó ver en una entrevista.

A pocos días de que arranque el Festival Bum Bum, el sábado 15 y el domingo 16 de enero, Jiménez se encuentra muy entusiasmado por esto y porque principalmente podrá reencontrarse con su público e incluso con otras generaciones.

“Mirá, las cosas hay que hacerlas hoy y en vida. Cuando me pusieron mi estatua en el Buen Pastor me emocionó muy mucho. Eso lo disfruté, como disfrutaré el festival. Antes (en el baile) no dejaban pasar chicos menores de 15… Acá es temprano, pueden ir los niños, la familia completa. Hay niños que no me conocen y que cuando me vean se van a asustar. El nieto de alguna va gritar ‘¡¡¡Es King Kong!!!’”, declaró en la tradicional entrevista con Cadena 3, durante el día de su cumpleaños.

Pero además de entusiasmo, “La Mona” también estuvo reflexivo con estos años de pandemia y habló de un tema que sus fanáticos no quieren ni tocar: su despedida de los escenarios. “Hoy día habían madres y padres que llevan a los niños. Porque el niño quería conocerme y verme cantar. Yo no sé si el otro año voy a seguir, no sé si voy a estar vivo porque nadie tiene seguro la vida. Podes abrir la puerta y te pasa un camión”, consideró.

Y agregó: “Esto parece el Planeta de Los Simios… No sé qué va a pasar en este planeta… Entonces, tengo que aprovechar, estoy en plenitud, tengo ganas de cantar, quiero estar con esa gente que me acompañó tantos años”.

Sobre el Festival Bum Bum y su encuentro cara a cara con el público, remarcó: “Todo esto apareció por culpa de la pandemia –redondeó-; quizás, sin la pandemia tampoco existiría el festival. No canto en vivo hace un año y 10 meses. He cantado en tres shows en streaming, pero no es lo mismo que estar con la gente que te canta, te grita, te corea, te tiran una vibra que va y viene”.