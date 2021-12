¡Es oficial! Carlitos “la Mona” Jiménez se presentará por primera vez en la historia en el Cosquín Rock. La confirmación llegó este jueves por la mañana en un video que grabaron juntos el “Mandamás” y José Palazzo, productor del espectáculo.

Según indicaron el propio Palazzo y Jiménez, el cuartetero más famoso se estará presentando en el escenario principal montado en el Aeródromo de Santa María de Punilla, el domingo 13 de febrero.

“Esto es novedad para mí, me estoy desmayando de contento, de feliz, de la felicidad que tengo en el corazón. Siempre que Palazzo me invitaba, siempre tenía show y no podía levantar baile para ir al Cosquín Rock y ahora se cumple. Voy a festejar mis 55 años cerrando el Cosquín Rock”, expresó La Mona.

“Los invito a todos y estoy feliz que voy a estar aquí, domingo 13 cerramos con el cuarteto en el festival de la Argentina y de Sudamérica”, agregó el Mandamás.

El cuarteto presente en el Cosquín Rock 2022

Semanas atrás se presentó la grilla definitiva del Cosquín Rock 2022 y hubo una gran sorpresa para todos los fanáticos. Por primera vez en sus más de 20 años de historia, el festival tendrá una banda de cuarteto entre los artistas.

Se trata de Monada, encabezada por Juanito, Lucas y Agustín Ninci. Los hermanos se presentarán el sábado 12 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.