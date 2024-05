La historia del niño cordobés que espera ayuda del Pami y conmovió al Dipy: “No puede ser loco”

En medio del debate por el incremento de las obras sociales, se conoció la historia de un niño cordobés que espera, hace más de un año, ayuda del Programa de Atención Médica Integral (Pami) desde hace un año para poder ir a la escuela. La falta de acción de las autoridades conmovió a “El Dipy”.

LA HISTORIA DEL CORDOBÉS QUE ESPERA AYUDA DEL PAMI

Se trata de Nehemías, quien padece Atrofia Muscular Espinal (Ame) desde su nacimiento y había recibido dos años como expectativa de vida. Ahora, el adolescente tiene 15 años y vive junto a su hermano, Miqueas (14) en bario Los Granaderos.

Nehemías y Mikeas padecen de atrofia muscular.

Según contó María Burant, abuela de Nehemías, el adolescente no puede asistir a clases porque su particular condición lo obliga a sentarse en una silla postural. “Vamos cada 10 días con el pedido desde hace un año y medio y dicen que no hay presupuesto”, contó la mujer, en diálogo con El Doce.

El adolescente cordobés que padece Ame.

En este sentido, desde Pami les dijeron que la silla postural que Nehemías necesita cuesta alrededor de 54 millones de pesos. Sin embargo, Burant buscó por sus propios medios y en otras aplicaciones y el valor es menor.

EL LAMENTO DEL NIÑO CORDOBÉS QUE NO PUEDE IR A LA ESCUELA

Ante este escenario, el adolescente que cursa cuarto año recibe a profesores en su casa dos veces a la semana. “Extraño volver al colegio porque me gusta estar ahí”, confesó el adolescente que quiere estudiar computación cuando sea mayor de edad.

El adolescente cordobés que padece Ame.

Cabe destacar que, Nehemías solo puede mover el dedo medio de la mano derecha,tiene una notebook vieja que únicamente funciona si está enchufada y le permite seguir con sus estudios secundarios.

LA INDIGNACIÓN DEL DIPY ANTE LA SITUACIÓN DEL NIÑO CORDOBÉS

Mientras la familia de Nehemías manifestaba su situación, David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, estaba viendo el programa en vivo. Minutos más tarde, llamó a la producción del programa para manifestar su indignación.

Picante comentario del Dipy hacia Mariana Diarco y Gastón Pauls.

“Estas cosas no se pueden ya loco. Me pone muy mal y triste saber que hay personas a las que les chupa un huevo esto”, dijo el cantante de cumbia villera, en diálogo con el medio mencionado. Luego, ponderó que la situación de Nehemías “me puede pasar a mi, que tengo dos hijos, o a cualquiera”.

Por otro lado, “El Dipy” confesó que estuvo “hablando con gente del Gobierno para ayudar” y en caso de no tener una respuesta positiva, hará “una cruzada de un año o dos para poder colaborar”, según su testimonio.

Paralelamente, el artista arrojó una idea para poder obtener la silla postural que tiene un costo aproximado de 54 millones de pesos, según le dijeron a la abuela de Nehemías desde Pami: “Si ponemos un CVU y usamos las redes podemos ayudarlo”.