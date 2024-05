La Gata Noelia explotó con el hijo de un reconocido compositor de Córdoba: “Tu papá me robó”

“La Gata” Noelia Alejandra Martínez, explotó con el hijo de un reconocido compositor de la provincia de Córdoba, por la autoría de la canción que impulsó la carrera de la artista: “La Gata”.

Se trata de Sergio “Pajarito” Kustin, hijo de Aldo. Ambos cordobeses discutieron a través de una videollamada en el programa A la tarde, conducido por Luis Ventura. La Gata Noelia aseguró que Aldo le hizo llegar la letra de la obra de arte y le dijo: “Este tema es para vos”.

La polémica por la autoría de la canción "La Gata". Foto: captura de video

Por su parte, Pajarito” Kustin argumentó que los registros oficiales reconocen a Aldo Kustin, su padre, como el compositor de la canción. Además, focalizó en que 10 años antes de ese momento la artista Beatriz Alegret ya interpretaba La Gata.

En este marco, el hijo de Aldo aseguró que Martínez ganó mucho dinero gracias a la composición de la canción, pero ella aseguró: “Tu papá me robó. El único que me hizo ganar plata fue Manolito Cánovas”, quien era su representante.

Noelia apuntó contra Aldo Kustin.

“Yo me estoy enterando acá que era para una vedette chilena. Algo que me tiene re podrida”, dijo entre lágrimas La Gata Noelia. Y siguió: “Vos no estabas ahí. No sabés si me mintieron. Seguís comiendo con el temita de La Gata”.

Finalmente, Kustin retrucó: “La mejor interpretación de La Gata es la de Florencia de la V. Si yo me pongo a ver en Sadaic lo que me pagan por la tuya, no me alcanza ni para invitarte a tomar un café”.