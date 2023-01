La Federación Gaucha de Córdoba cuestionó el uso de casco en el Festival de Doma en Jesús María

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María iniciará este viernes 6 de enero y varios argentinos llegarán a la provincia para presenciar algunas noches del evento. En la previa, el presidente de la Federación Gaucha de Córdoba, Hugo Pesci, cuestionó el uso del casco como medida preventiva.

“Hay jinetes que quieren utilizarlo, pero nosotros debemos hacernos cargo de su seguridad si les pasa algo. ¿Cómo se prueba que el uso del casco es realmente seguro?”, planteó el referente en diálogo con Cadena 3 este miércoles.

Una noche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Foto: Minoldo

“En el Festival de Doma no se usará el casco, así sea obligatorio”, aseveró el también secretario de la Confederación Gaucha Argentina. Además, analizó que “no se pueden cambiar las normas de un día para otro”.

Hay opiniones cruzadas por el uso de casco como medida preventiva. Foto: Minoldo

La polémica y el debate de la implementación del objeto surgió producto de algunos episodios que resultaron en lesiones severas y mortales para algunos concursantes del evento.

La cita comienza este viernes 6 de enero. Foto: Claudio Minoldo

“La jineteada es un deporte de alto riesgo”

Pesci explicó que la ley provincial 8.952 define la actividad como un deporte de alto riesgo. Bajo este contexto, cada federación debe generar las medidas de seguridad. “El uso del casco puede ser resistido por muchos, el estudio de campo es muy grande y no se puede cambiar de un día para otro”, enfatizó el presidente.

La actividad se enmarca en la ley provincial 8.952 Foto: Claudio Minoldo

“Hay que hacer muchos ensayos, ver el tipo de casco, el peso que va a tener. Luego, hay que ver cómo lo asimila el jinete. Tiene que ser personalizado al tamaño de la cabeza de cada uno, no se puede utilizar uno igual para todos”, concluyó el secretario a nivel nacional.

Pesci sostuvo que si bien hay lugares donde se usa el casco, no se implementó de forma obligatoria. “En Jesús María no se va utilizar, menos de forma obligatoria. No tenemos nada que así lo avale. Cómo me demuestran que al jinete no le producirá algo peor el uso del casco”, sostuvo el hombre.