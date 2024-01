Victoria Villarruel se reunió con Martín Llaryora en Córdoba: de qué hablaron

Tal como lo había anunciado en su arribo al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, se reunió este sábado con Martīn Llaryora, gobernador de la provincia, y hablaron de “temas generales” con asado de por medio.

“Me voy a reunir esta tarde con Martín Llaryora y con la senadora Carmen Álvarez Rivero. Ya están informados del encuentro Alejandra Vigo y Luis Juez”, adelantó la vicepresidenta en diálogo con Cadena 3.

El encuentro se realizó en la vivienda del abogado Emilio Viramonte, cónsul honorario de Suecia y Dinamarca, en la localidad de Villa Allende. Fuentes de ambos políticos aseguraron que todo fue en “muy buenos términos”.

Victoria Villarruel visitó el festival de Jesús María y en la transmisión se mostró un incómodo momento.

Mientras que Llaryora planteó cuestiones como el respaldo a la gobernabilidad a pesar de diferencias de algunas decisiones del Gobierno nacional, Villarruel explicó algunas de las medidas que impulsa la gestión libertaria.

EL PLANTEO DE VILLARRUEL A LLARYORA

“La crisis del país es muy profunda y no se resolverá en poco tiempo. Hay medidas dolorosas, pero no queda otro camino para no repetir la historia de los fracasos de los últimos gobiernos”, habría sido el planteo de la mandataria.

Finalmente, Villlarruel reveló que no habló con Javier Milei de una posible visita a Córdoba, pero mostró sus expectativas de que eso ocurra en algún momento de 2024.