La familia de Tomás, el cordobés con “huesos de cristal”, advierte sobre estafas en su nombre

Las estafas están a la orden del día, y ahora fue el turno de la familia de Tomás Mansilla, el pequeño cordobés con huesos de cristal. Si bien no les sacaron dinero, los padres del menor salieron a advertir en sus redes sociales de que hay un hombre que se hace pasar por familiar y pide dinero: esto no es cierto, ya que la familia no pide ayuda económica de esta manera.

Tomás sigue en tratamiento por las fracturas que sufrió en el mes de enero, es por eso que sus padres siguen con su emprendimiento de venta de bolsones de frutas y verduras para costear los tratamientos; pero ambos aclararon en sus redes que no quieren que les regalen nada y por eso alertan sobre esta modalidad de estafa.

Los familiares de Tomás Mansilla advierten sobre la estafa de un hombre. Foto: ElDoce

El niño de 13 años tiene osteogénesis imperfecta, enfermedad comúnmente conocida como huesos de cristal. Esta condición hace que desde pequeño deba someterse a diversas intervenciones médicas y deban tener recaudos mayores. Pese a los gastos que esto representa, su familia no hace colectas, sino que difunde su emprendimiento para poder costear los gastos.

En los últimos días, según detallaron a través de las redes sociales, se enteraron de que un sujeto se está haciendo pasar por familiar de Tomás y pide dinero para cubrir los gastos de una supuesta operación. La modalidad es ir casa por casa diciendo que es el padre del cordobés y que necesita $32.000.

“Nosotros no estamos pidiendo nada de nada porque no lo tienen que operar”, detalló José Mansilla, el papá de Tomás, a El Doce. Al mismo tiempo, en sus redes advirtieron de esta estafa y señalaron que se trata de “algún oportunista que aprovecha la buena voluntad de las personas para sacar plata”.

Para que no queden dudas, Mansilla remarcó: “Quiero aclarar que yo no hago nada de eso, ni mando a ninguna persona a pedir nada. Solo me comunico por este medio para vender bolsones de frutas y verduras, repito no para pedir nada”.

Cómo ayudar a los papás de Tomás, el cordobés con huesos de cristal

Para ayudar a la familia Mansilla lo que se puede hacer es compartir y comprar en su emprendimiento de venta de bolsones de frutas y verduras. Los números de contacto son: