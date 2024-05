La efusiva respuesta de Wanchope Ábila: “Cuando me gritan gordo, les digo...”

El exjugador de Instituto y actual integrante de Barracas Central, Ramón “Wanchope” Ábila se refirió a las críticas que recibió y sigue escuchando por su contextura física. En este sentido, reveló la efusiva respuesta que le da a quienes le gritan “gordo”.

WANCHOPE ÁBILA Y SU DURO PASO POR COLÓN

En primera instancia, Wanchope Ábila explicó que su paso por Colón de Santa Fe estuvo marcado por un período donde no pudo adaptarse. “Jugaba y organizaba los días para irme a Córdoba a ver a mis hijas y a mis amigos, a disfrutar de mi tiempo”, dijo, en diálogo con Clank.

Ramón Ábila tuvo una gran tarde contra Talleres. (Prensa Colón). Foto: Prensa

En este sentido, el delantero contó que “lo hablaba con el plantel, pero me reflejaba en el cuerpo porque la ansiedad me hacía aumentar de peso y no estar bien físicamente y así daba ventaja”.

LA EFUSIVA RESPUESTA DE WANCHOPE ÁBILA ANTE LAS CRÍTICAS

Ante este escenario, el profesional buscaba suplantar esa carencia de agilidad física con aspectos técnicos y posicionales en el terreno de juego. Sin embargo, las críticas siempre están y ciertas personas lo tratan de “gordo” cuando lo ven en la calle.

“Cuando me gritan gordo en la calle les contesto ‘sí, el bolsillo’, porque me nace eso. ¿Vos me querés hacer daño? yo te hago peor”, concluyó el delantero.

El abrazo entre Luis Miguel Rodríguez y "Wanchope" Ábila en el festejo del gol del cordobés ante Patronato por la Liga Profesional. (Prensa Colón)

Por otro lado, Wanchope Ábila reveló que habló de la contextura física con Lucas Pratto. “No tenemos un cuerpo estilizado a lo que se espera de un jugador de fútbol porque nuestra espalda es mucho mas ancha”, indicó.

Luego, detalló que su cuerpo y el del exdelantero de River comparten “una parte ósea que da a la gordura y al margen de que haya momentos que no estemos en buena condición física, somos propensos a eso. Entonces era como que ‘Bueno, decí lo que quieras´”.

