Increíble, pero real. Por donde se lo mire la situación del arquero de Independiente, Sebastián Sosa encendió las alarmas en Talleres. Es que el hombre del “Rojo” volvió a dar positivo de coronavirus -luego de haber tenido la enfermedad que e produjo alopesia- y al parecer los síntomas comenzaron antes del partido con la “T”.

Sosa se realizó el test rápido el lunes por la mañana en el predio de Villa Domínico y, al conocer el resultado, se retiró del lugar para confirmar el primer diagnóstico con un PCR.

El caso del arquero uruguayo, titular y referente del plantel, generó polémica ya que en las últimas horas contó que el sábado a la mañana se despertó con algunos síntomas pero no los consideró importantes como para reportar al cuerpo médico.

El ex Boca y Vélez fue titular en la derrota contra Talleres (3-1) en Córdoba y el lunes se presentó a entrenar.

Ahí sí le comentó a los médicos del cuadro que atravesaba. Se sometió al test rápido, dio positivo y se aisló a la espera del PCR.

“No considero que haya habido un error de mi parte. El viernes dimos todos negativos”, se defendió Sosa en declaraciones a TyC Sports este mediodía.

A su vez, en Sport 890, emisión radial de Uruguay, el arquero aseguró: “Me desperté con algunos dolores antes del partido del sábado con Talleres. Después me hicieron el testeo rápido y dio positivo. Ahora en la noche me dan otro resultado para ver si no es un falso positivo”.

“Tenía asumido que me podía volver a pasar y por eso me cuidaba mucho. Por desgracia me volvió a tocar”, detalló.

Preocupación por Falcioni

El director técnico de Independiente, Julio César Falcioni, y cerca de diez jugadores del plantel profesional se contagiaron de coronavirus en la previa del clásico del próximo sábado contra Racing Club, por la 9na. fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El entrenador del “rojo”, considerado grupo de riesgo por edad y antecedentes clínicos, dio positivo en los testeos rápidos que se realizaron este martes por la mañana antes del entrenamiento en Villa Domínico y ya está aislado en su domicilio.

Falcioni, de 64 años y recuperado de un cáncer detectado en 2017, por el momento cursa la enfermedad de manera asintomática y en las próximas horas se realizará un PCR para confirmar el primer diagnóstico.

En la misma tanda de testeos también arrojaron positivo los futbolistas Domingo Blanco, Ezequiel Muñoz y Diego Segovia.

El club de Avellaneda también confirmó que el arquero uruguayo Sebastián Sosa y Patricio Ostachuk dieron positivo en el test PCR y son casos confirmados de Covid-19.

Entre los jugadores que presentaron síntomas compatibles a la enfermedad o son considerados contactos estrechos están: Juan Ignacio Pacchini, Thomas Ortega, Alan Soñora, Nicolás Messiniti y Gonzalo Asís.

A ésta última lista se podría sumar al mediocampista Lucas Romero, quien esta mañana se entrenó a la par de sus compañeros pero no pudo completar la práctica ya que también acusó tener síntomas.

Entre los allegados al plantel también esperan confirmación del PCR de un integrante del departamento de prensa y del intendente del predio de Villa Domínico.

En total, Independiente tiene 13 casos, entre confirmados y sospechosos, a cuatro días del clásico contra Racing Club que se jugará el sábado a las 21 en el Cilindro de Avellaneda.