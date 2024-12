La conmovedora carta de la madre de “El Pistolero” antes de su última fuga en Córdoba

La ciudad de Córdoba está en alerta desde hace unas horas por la desaparición del “Pistolero”, un adolescente de 15 años con un historial delictivo que ha desafiado al sistema judicial y de protección de menores. Tras haber protagonizado su última fuga, se conoció la conmovedora carta de la madre.

La última fuga de “El Pistolero” en Córdoba

La Justicia había optado por monitorear sus movimientos con una tobillera electrónica, pero el pasado jueves 12 de diciemrbe, M.S.M se quitó el dispositivo, lo rompió y se esfumó dejando un sinfín de interrogantes para las autoridades.

El joven esquivó en reiteradas oportunidades a la Senaf.

El menor acumula 19 detenciones en lo que va de 2024. Sus delitos, a menudo perpetrados con armas de fuego, lo convirtieron en un foco de preocupación para la comunidad. Los vecinos de barrio Marqués Anexo, su lugar de origen, aseguran haberlo visto merodeando la zona, a pesar de la orden judicial que le impedía acercarse.

La conmovedora carta de la madre de “El Pistolero” en Córdoba

Ante este dramático escenario, su madre decidió compartir en las redes sociales una conmovedora carta en la que reflexionó sobre su accionar. En tanto, cuestionó a todas las personas que hablan “pestes de vos” y depositó su confianza en Dios.

“Hijo, me partiste el alma al verte.

Sé que estás pagando todo el daño que causaste, sé como madre que todo lo que hiciste estuvo muy mal, lo reconocemos los dos.

Sé que Dios te va a hacer pagar todo porque solo Dios va a encargarse de toda esa gente que te maldice, que te quiere ver muerto, que habla pestes de vos y de mi.

Nadie en la vida fue ni será perfecto hijo.

Todo ser humano comete errores, tengo fe en que vos vas a cambiar. Confío en Dios que vas a ser una mejor persona. Vamos hijo, vos podés. No sé qué pasó por tu cabeza y tu corazoncito que te destrozó la vida por completo, pero quiero que estés seguro de que así me maldigan, me juzguen, me apunten como madre, mamá siempre estará a tu lado para ayudarte y apoyarte a salir de todo lo malo y poder ser la persona que tenés que ser.

Ese niño bueno, sin lastimar a nadie. Confío tanto en vos que vamos a salir adelante con la frente en alto.

Hay muchísima gente que te ama mucho y te espera para estar con vos. Seamos muchos o seamos pocos, pero te amamos y queremos lo mejor para tu vida. Te amo con todas mis fuerzas.

Acá voy a estar siempre firme para vos, jamás en mi vida voy a soltarte la mano...

Siempre juntos mi negro te amo muchísimo”.