Kami Franco dio pistas de cuándo será el casamiento con El Moneda y qué pasó con el anillo

Luego de una propuesta sorpresa en medio de su cumpleaños, Kami Franco dio pistas de cuándo será el casamiento con El Moneda, padre de Roma, su hija. Además, explicó qué pasó con el anillo que recibió.

KAMI FRANCO DIO PISTAS DE LA FECHA DE CASAMIENTO CON MONEDA

Tradicionalmente, el anillo de compromiso se coloca en la mano izquierda, específicamente en el dedo anular o también llamado cuarto dedo. Sin embargo, Kami Franco se lo colocó en otro.

“El anillo me queda grande y por eso me lo pongo en el otro dedo, hasta que lo lleve a achicar”, redactó en una historia que subió a su cuenta de Instagram. En este sentido, contó que tiene miedo de perder la joya.

Por otro lado, Kami Franco confesó: “Nunca imaginé que Moneda se iba a poner de rodillas. No puedo creer aún que me pidió casamiento esa noche”. Luego, detalló que ella quedó en shock y no sabía qué decir ni qué hacer.

Por último, Kami lanzó indicios de la fecha para el casamiento con El Moneda. “Imagino que será una tarde de primavera, algo al aire libre el año que viene”, cerró.