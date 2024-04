Kami Franco cumplió su sueño y lo compartió con sus seguidores: “Trabajando desde el día uno”

Kami Franco, la influencer cordobesa que suma millones de seguidores, compartió un importante avance familiar en redes sociales y la publicación provocó miles de reacciones. La joven, de sólo 23 años, contó que pudo “cumplir su sueño”, pero la noticia no fue muy bien recibida.

“Con mucho esfuerzo, trabajando desde el día uno en nuestros sueños como familia, hoy tenemos nuestro terrenito”, escribió Kami en su cuenta de Instagram. El post estaba acompañado de una serie de fotos donde mostraban el lugar.

La influencer cordobesa cumplió uno de sus sueños y lo compartió en redes. Foto: Instagram

KAMI FRANCO CUMPLIÓ SU SUEÑO Y LAS REDES LA DESTROZARON

“Estoy haciendo todo lo que soñé. Todo se puede lograr ¡Con mi amor nunca vamos a dejar de perseguir lo que queremos! Ahora a seguir luchando por lo que sigue, el diseño y la construcción de nuestra casita. Estamos muy emocionados por todo lo que se viene, queremos que sean parte de este proceso”, completó la influencer.

Si bien la publicación sumó más de 200 mil me gustas, hubo quienes criticaron a la joven. “¿Tanto generan las redes? Algo no me estaría cerrando”, “Dudoso”, fueron algunas de las críticas. Sin embargo, también recaudó miles de felicitaciones y mensajes de apoyo.