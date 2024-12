Julio Buffarini y Talleres: el deseo de “Buffa” antes de retirarse del fútbol

A los 36 años de una rica y extensa carrera, Julio Buffarini manifestó su intención de retirarse en Talleres, club del que es hincha. Y en el que produjo un esperado regreso en 2023, aunque sin suerte a la hora de ser protagonista en la cancha.

“Me queda poco tiempo, pero el deseo mío es poder retirarme en Talleres. Por lo menos jugar seis meses y lo haría gratis, sin cobrar”, expresó el experimentado lateral volante en diálogo con Telefé Córdoba.

Julio Buffarini y su abrazo con el capitán de Talleres, Guido Herrera.

“Yo siempre puse encima a Talleres, no quería que salga perjudicado el club y de un día para otro me tuve que ir”, recordó, en referencia a la decisión de Andrés Fassi de que no continuara en el club de barrio Jardín, en agosto de 2023. Se fue a Independiente, pero terminó al margen del plantel y no juega desde marzo. “Sabía que me iban a cortar la cabeza”, lamentó días atrás.

Julio Buffarini, rodeado de su familia y los afectos, en el adiós a Talleres.

“Me dolió mucho, en la despedida me largué a llorar y no escuché la arenga. Me fui al baño, no quería que me vean así mis compañeros”, añadió Buffa, quien el domingo pasado acompañó al equipo desde la tribuna ante Newell’s, en la definición del torneo.

LOS POSIBLES REFUERZOS PARA TALLERES

El interés de Talleres por Sebastián Villa es real, más allá de que Andrés Fassi lo relativizó. El extremo colombiano cumpió un más que interesante 2024 en Independiente Rivadavia, con dos años más de contrato, y en lo futbolístico es un refuerzo de jerarquía, aunque el costado judicial le juega en contra.

Sebastián Villa soporta la marca de González Pirez y Meza de River. / Gentileza: Prensa CSIR.

Otro nombre fuerte en carpeta es el de Andrés Cubas, volante ex Boca y de la Selección de Paraguay, que dejó buena imagen en su paso por Talleres y sostiene una estrecha relación con Pablo Guiñazú, manager Albiazul. También se haría un intento por Giuliano Galoppo, ex Banfield y en el San Pablo, además en la mira de Boca.

Cubitas dejó un buen recuerdo en Talleres. De Francia a la MLS.

Gregorio Rodríguez define ante Armani y puso el 1-0 para Instituto sobre River, en Alta Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz)

El extremo de Rosario Central, Lautaro Giaconne y el cordobés Tadeo Allende, formado en Instituto y ahora en España, en el Celta de Vigo, también están dentro del gusto de Fassi para reforzar el plantel, que retoma las prácticas el 3 de enero. También está en el radar Gregorio Rodríguez, extremo de Instituto.