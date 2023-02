Julián Álvarez recibió un elogio mundial de su profesora de inglés: “El talento de mí estudiante...”

Julián Álvarez es un jugador aplicado dentro del terreno de juego y en cada entrenamiento y su actual entrenador en el Manchester City, Josep Guardiola, lo aseguró en reiteradas oportunidades. Pero en este caso, el cordobés fue elogiado por su profesora de inglés.

“Desde levantar la Copa del Mundo hasta conquistar un nuevo idioma. ¡El talento de mí estudiante no conoce límites!”, expresó Sara Duque a través de una historia en su cuenta de Instagram. Es que, el argentino toma lecciones de inglés desde que arribó al conjunto skyblue.

La historia de la profesora de inglés de Julián Álvarez, Sara Duque. Foto: saralduque

“Impresionante progreso en un período de tiempo tan corto”, expresó la profesional que además habla español, portugués, francés, italiano y alemán. Horas más tarde, el alumno comentó “thank you very much (muchas gracias)” y resubió la imagen.

El antecedente de Julián Álvarez con el inglés

El joven de 22 años confesó que no tiene una muy buena relación con el idioma de su actual equipo, pero que sabe “algo de lo básico” gracias a su educación primaria y secundaria. Sin embargo, en su presentación oficial con el Manchester City se animó y expresó: “Come on City, Manchester is blue (Vamos City. Manchester es azul)”.