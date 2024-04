Juanca Olave y el punto de Racing: “Fue parejo pero al final tuvimos dos situaciones muy claras para ganar”

El Racing de Juan Carlos Olave no recuperó el paso ganador en la Primera Nacional, al empatar con Ferro en el Miguel Sancho 1 a 1, tras ir arriba en el marcador y sin jugar su mejor partido. El ex arquero, quien arrancó su ciclo como DT en Nueva Italia con tres victorias seguidas, hizo su análisis.

“Queríamos volver al triunfo rápido y no se pudo. Hay muchas cosas para trabajar y mejorar, hilando fino lo peor fue no haber resuelto la pelota parada con la que nos empataron. Y me queda el sabor amargo porque el partido fue parejo pero al final tuvimos dos situaciones claras para ganarlo”, indicó el Juanca.

#PrimeraNacional. El análisis de Juan Carlos Olave, DT de #RacingCba, tras el empate ante #Ferro en Nueva Italia. pic.twitter.com/vCtSmCq5uA — Juan Manuel Spontón 🎙️ (@jmsponton) April 14, 2024

Racing lo ganaba por un penal a Nicolás González que el capitán Leandro Fernández cambió por gol a los 21 del primer tiempo. Y Ferro lo empató a los 32 del complemento por Retamar, tras un tiro libre en el vértice del área por una falta del ingresado Lautaro Geminiani.

“La idea era presionar, y fue la forma en que generamos situaciones de peligro y evitamos el juego interno de Ferro. Porque cuadno se hace amplio para jugar, deja espacios en el fondo y lo aprovechamos en la jugada del penal. Además, casi que no sufrimos en nuestra área”, amplió el DT Albiceleste.

Racing recibió a Ferro en el estadio Miguel Sancho por la fecha 11 de la Zona A de la Primara Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Y completó: “La sensación que me quedó es que fue un segundo tiempo parecido al de Gimnasia de Jujuy, y esta vez no lo pudimos ganar. Siempre sirve sumar, pero no era el resultado que buscábamos porque veníamos de una derrota en Mendoza, y porque hicimos méritos como para ganarlo”.

EL DEBUT DE UN PARAGUAYO EN RACING

A los 25 del segundo tiempo en Nueva Italia, el DT Juan Carlos Olave produjo el debut del paraguayo Rodrigo López (21 años), quien ingresó por Matías Pardo y dispuso de una situación muy favorable sobre el final del partido, para lo que hubiera sido el 2 a 1.

Racing empató 1-1 con Ferro por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“En mi cabeza ya era gol, mérito del arquero, que la sacó. Ojalá llegue en el próximo partido. Venía esperando esta oportunidad porque me siento bien, y me tocó como local. Lástima que no fue con victoria, pero el equipo hizo las cosas bien”, destacó el delantero paraguayo.