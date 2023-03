Joaquín Varela, gol y triunfo de Instituto en la Bombonera: “Fuimos a jugar de igual a igual”

El debut como titular del uruguayo Joaquín Varela en Instituto, en su primera experiencia en el fútbol argentino, es inolvidable. Gol a Boca en la Bombonera y un triunfo 3-2 para la historia del conjunto Albirrojo por Liga Profesional.

“Salió muy bien la jugada preparada, como la practicamos en la semana”, remarcó el zaguero sobre su gol, el primero en la victoria de la Gloria. “El planteo fue el que se vio, salir a jugar de igual a igual. Siempre es especial ir contra los grandes”, añadió en declaraciones a Radio Sucesos.

“La verdad es que esperaba que el Tano (Gabriel Graciani) la bajara más al medio, por suerte estaba ahí (risas). Lo importante fue ponernos en ventaja porque nos permitió manejar el partido. Sabíamos que Boca se nos iba a venir”, recapituló Varela.

Instituto le ganó a Boca en la Bombonera por 3 a 2 (Federico Lopez Claro / La Voz) Foto: López Claro

“El equipo demostró que es competitivo y genera ilusión, en nosotros y en la gente. El objetivo es mantener la categoría. Uno está para aportar desde el lugar que le toque”, afirmó el reemplazante de Leonel Mosevich (lesionado) y Ezequiel Parnisari (expulsado).

EL RECLAMO DEL PENAL DE BOCA

La última de la noche en la Bombonera generó polémicas, porque Jorge Carranza se jugó la vida para cortar un centro y chocó con el delantero Miguel Merentiel. Y el público Xeneize gritó penal. El árbitro Jorge Baliño se apoyó en el VAR y no lo cobró.

Con su festejo, los albirrojos enmudecieron La Bombonera. Instituto logró un triunfo histórico frente a Boca y a domicilio. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico López Claro

“Coincido con el árbitro, viendo la jugada para mi no era penal. Fue un toque involuntario el de Carranza. Sufrimos sobre el final por esa decisión de ir al VAR, porque no faltaba nada para que termine el partido. Por suerte no lo cobró”, expresó Varela.

EL CLÁSICO QUE SE VIENE CON TALLERES

“Siendo uruguayo, se que el partido con Talleres es muy especial. Los cordobeses son muy pasionales. Y todos los jugadores queremos estar”, aseguró Varela sobre el clásico entre Instituto y Talleres, el 2 de abril por la novena fecha de la Liga Profesional.

“No estuve cerca de jugar en Talleres, sólo rumores. A mi representante no le llegó nada concreto. Sí lo de Instituto y me pareció una gran oportunidad para mi carrera”, completó el defensor.