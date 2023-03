Javier Gandolfi: “Queremos que la tecnología del VAR ayude por igual a los equipos”

Las polémicas del partido que Banfield le ganó a Talleres por 1 a 0, con un polémico penal, no pasaron desapercibidas en las declaraciones de Javier Gandolfi. El entrenador albiazul analizó las decisiones del árbitro Darío Herrera y del VAR.

“Los fallos están. Es la realidad. Cuando estás dentro de la cancha y sabiendo lo que viene sucediendo, que hay situaciones que no son igual para ambos lados, la mentalidad puede jugar en contra. Queremos que la tecnología ayude por igual”, dijo Gandolfi.

OTRA MANO, OTRA POLÉMICA: todo #Talleres pidió penal por esta mano dentro del área. ¿Qué te pareció?



Y amplió: “Si la gente que está no la está utilizando bien a la tecnología, no es mi problema. Seguiré trabajando de la misma manera los partidos y la gente que está capacitada para manejar estas situaciones, esperamos que esté manejándola bien”.

Sobre la jugada polémica del codazo de Alejandro Maciel sobre David Romero, el técnico explicó: “Nos informaron que el VAR no estaba funcionando. No sé con qué criterio se está manejando las jugadas que se revisan y las que no”.

Además, opinó: “En campo, la jugada de Romero me pareció penal. No la vi de nuevo. Pero si me decís qué vi, ví penal”.

¿Era penal para #Talleres por codazo de Maciel sobre Romero?



Sobre el rendimiento del equipo, el entrenador albiazul no se mostró conforme. “No tuvimos un buen partido. No pudimos crear situaciones en el primer tiempo, no tuvimos llegadas muy claras. En el segundo tiempo, a partir del gol que recibimos por el penal, los cambios que hago son para buscar el empate y el partido. Pero el equipo no se vio fino y no tuvimos la frescura que nos caracteriza”.

Y pensando en lo que viene, el técnico de Talleres fue optimista: “La confianza está igual que siempre. Veníamos teniendo una alta eficacia y en estos partidos no la tuvimos, pero estoy tranquilo porque generamos las situaciones”