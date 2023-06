Javier Gandolfi y la trabajada victoria de Talleres: No estuvimos cómodos para definirlo

“No lo definimos, no lo pudimos cerrar. El rival no nos lastimó pero sabíamos que teníamos que estar finos para encontrar espacios. A mí entender nos costó, no estuvimos cómodos para definirlo”, se sinceró Javier Gandolfi por el 1 a 0 de Talleres ante el modesto Arsenal. Que sirvió para ponerse a un punto del líder River.

“A medida que pasan las fechas la ilusión de la gente es normal. A nosotros nos alegra, pero primero pensamos en el partido contra Lanús… Podremos decir que somos candidatos cuando falten menos fechas”, señaló con prudencia el DT Albiazul.

“Para seguir en esta línea tenemos que estar en eje. Talleres está en crecimiento, aunque el torneo esté avanzado. Agradecemos el apoyo de la gente, en un estadio completo. Queremos ir por el siguiente objetivo”, añadió Cobija.

GANDOLFI, LOS ELOGIOS A RODRIGO GARRO Y LOS JUGADORES DE SELECCIÓN

“A Garro lo veo en crecimiento. Hoy lo hizo simple, no vistoso. El partido necesitaba fineza. Es uno de los mejores en su puesto”, destacó Javier Gandolfi sobre el volante que es la manija Albiazul.

Talleres venció 1 a 0 a Arsenal en el Estadio Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Y se refirió a la convocatoria a sus respectivas selecciones de Diego Valoyes (Colombia), Ramón Sosa (Ecuador), Matías Catalán (Chile) y Alan Aguerre (Ecuador). “Me parece excelente que los jugadores vayan a sus selecciones. Tener cuatro convocados para esta fecha FIFA nos enaltece como institución”, enfatizó.

Los cuatro estarán de regreso para el próximo compromiso de Talleres, la visita a Lanús el sábado 24 de junio a las 20. El conjunto dirigido por Frank Kudelka empató 1 a 1 con Boca en la Bombonera en esta fecha.

SANTIAGO TOLOZA, LA FIGURA DE ARSENAL Y A PRÉSTAMO DE TALLERES

El Chinito Santiago Toloza la viene rompiendo en Arsenal, y le tocó enfrentar a Talleres, que es dueño de su pase (está a préstamo hasta diciembre). El “10″, nacido en Morteros, se saludó efusivamente con sus ex compañeros y con Javier Gandolfi.

"El Chino" Toloza abraza a Gandolfi en la previa de Talleres-Arsenal. (Facundo Luque / La Voz).

“Volver acá es muy lindo, yo me crié acá, hice todas las Inferiores. Volver a este estadio, ver a mis ex compañeros... Disfruté el partido. Me voy con un sabor amargo porque no nos llevamos los tres puntos”, recapituló.

Santiago Toloza, hoy en Arsenal, y su recuerdo sobre sus comienzos en Talleres de Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/QFqzJt3Lnd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 11, 2023

“La situación en la que estamos nosotros, ahí abajo y pelenado por no descender, no es fácil. Vamos a seguir laburando y tratar de que Arsenal no se vaya al descenso”, completó.