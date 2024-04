Javier Correa, ex Instituto, habló de las condiciones para volver al club y dejó un comentario sobre Talleres

Un gol del delantero ex Instituto, Javier Correa, le dio la victoria a Estudiantes sobre Boca en el partido postergado de la fecha once, y dejó al Xeneize complicado para ingresar a los cuartos de final de la Copa de Liga, ya que el Pincha lo desplazó del lote de arriba en la Zona A.

“El rojo y blanco me queda muy bien (risas). La camiseta me gusta, los colores me gustan. Ojalá algún día se pueda cumplir el otro paso, el de volver a Instituto”, confió Correa en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Javier Correa celebra su gol ante Boca para el triunfo de Estudiantes. (Fotobaires).

“Yo tomé la decisión de volver para competir y demostrar que no estaba mal como me lo querían hacer creer. Resigné año y medio de contrato en México. El primer llamado que tuve fue de Fede Bessone para que jugara en Instituto, pero el club tenia que hacer un esfuerzo bárbaro en lo económico. Si yo quedaba libre del Santos Laguna, le había dicho a Fede Bessone que volvía ahora”, explicó el goleador.

“Era más importante invertir en La Agustina que poner la plata por mí pase. Yo tengo que ir a Instituto de otra manera. Y no que el club me tenga que pagar para traerme, por cómo me manejó yo. Por lo que le debo al club. Le debo mi carrera”, remarcó.

EL ESPEJO DE ESTUDIANTES PARA INSTITUTO

“La decisión de volver al país fue para demostrarme que puedo competir en la Liga Profesional, sentirme jugador 100 por ciento. Me encontré con un club bárbaro, para imitar. En La Agustina se debería implementar este método de trabajo. Estudiantes es para copiar”, señaló Correa. Uno de sus hijos juega en Inferiores de Estudiantes, también como “9″.

El delantero cordobés Javier Correa volvió al fútbol argentino en este 2024 para vestir la camiseta de Estudiantes La Plata. Es de Córdoba capital.(Fotobaires). Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

“Hoy estoy en un club bárbaro, compitiendo Libertadores. Uno tiene objetivos personales. Lo de Instituto se va a dar cuando se tenga que dar. No podría decir edad ni momento porque después uno es esclavo de sus palabras. Pero se va a dar. Tengo que volver sí o sí”.

LA ADMIRACIÓN A TALLERES Y POR QUÉ

Consultado sobre candidatos a ganar la Copa de la Liga, y los equipos que mejor juegan en el fútbol argentino, Correa resaltó: “Godoy Cruz ha hecho una gran campaña, Talleres también juega bien, y Estudiantes tenemos muy buen equipo. Un mix de experiencia y juventud que da equilibrio. Con figuras como Enzo Pérez, quien es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse”.

Talleres empató 2-2 en su visita a Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores. (Prensa Talleres)

Y sobre Talleres, ahondó: “En Córdoba es para imitar lo que viene haciendo. Me gustaría hablar con (Andrés) Fassi para ver cómo hace. Vende todos los años, trae jugadores de jerarquía, juega Libertadores todos los años. No jugaría en Talleres porque soy de Instituto, pero admiro lo que hace”.