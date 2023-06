Javier Correa, el deseo intacto de volver a Instituto, y un posible duelo con Lionel Messi

Con 30 años y una extensa carrera recorrida, Javier Correa todavía se ilusiona con volver pronto a Instituto, club del que es hincha y en el que se inició. Mientras tanto, en el Santos Laguna de México le surgió un estímulo impensado: un posible partido con Lionel Messi, la nueva figura de la Liga de Estados Unidos.

Es que Messi haría su debut en el Inter de Miami justamente contra el Cruz Azul de México, por la League Cup en la que participan los equipos de la MLS y la Liga mexicana. En la misma llave, aparece el equipo de Javier Correa.

El cordobés Javier Correa se podría cruzar con Lionel Messi próximamente. (Collage).

“Se pasamos la primera ronda, podríamos enfrentar al Inter de Miami y a Messi”, se entusiasmó el delantero, en diálogo con Tercer Tiempo por Radio Pulxo. “Quien no quiere enfrentar a esa bestia, al menos pasarle por el lado y olerle el perfume (risas)”.

Y añadió: “No sé si me animo a cambiarle la camiseta, me daría vergüenza, me temblarían los pies. Uno no toma noción lo que es ese jugador (por Messi) y cuando lo tenés enfrente no te sale nada, solo mirarlo. Ojalá me saquen muchas fotos cerca de él”.

“Nosotros tenemos en el grupo a Houston y Orlando City, pasan los dos primeros y se enfrentan. Si somos primeros y el Inter segundo, o al revés, jugamos con ellos”, completó Correa, quien lleva anotados 13 goles en 37 partidos en Santos Laguna.

QUÉ DIJO JAVIER CORREA SOBRE LA CHANCE DE JUGAR EN INSTITUTO

“Mi objetivo es volver a Instituto y volver bien. Ojalá que si me toca sea para sumar. Lo veo al ‘Loco’ Carranza y me emociona lo que hace y su sentido de pertenencia. Cuando debuté atajaba el Loco, ahora en Primera ataja el Loco y es probable que cuando yo vuelva también esté”, expresó el Loro Correa.

Los delanteros Javier Correa (Santos Laguna de México) y Ramón Ábila (Colón), de visita por Instituto. (Instagram Javier Correa).

“Sería muy lindo que vuelvan figuras como Wanchope Ábila y el Chino Romero, que también son hinchas del club”, agregó el delantero cordobés.

JAVIER CORREA Y UN REGALO MUY ESPECIAL DÍA DEL PADRE

En México, como en Argentina, este domingo se celebró el Día del Padre. Y Javier Correa recordó al suyo, Marcelo, hincha de Racing Club y a quien le cumplió el sueño al jugar en la Academia en 2022. “En mi primer partido lo llevé a la cancha, porque nunca había ido al Cilindro. Y mi tío, su hermano, que también es de Racing. Y hasta cortaba el pasto para ponerlo en una bolsa como recuerdo”, rememoró.

Javier Correa no tuvo efectividad y erró dos mano a mano increíbles. Foto: @elprimer_grande

“Hice 14 goles en Racing, se los dediqué, para su cumpleaños 58 le regalé la camiseta... Mi viejo me dio todo, con un aneurisma y gran parte del cuerpo afectada, salía a trabajar para darnos de comer”, se conmovió el delantero.