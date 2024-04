José Mauri y su salida de Talleres. “Me lo encontré a Fassi y le dije, sos el mejor dirigente del país y a la vez un...”

“Siempre sigo a Talleres. Era obvio este presente, cada seis meses el club crece. Pudo mantener una base, con jugadores de carácter internacional. No sería sorpresa verlo campeón. Es una institución sólida”. El testimonio de José Mauri, volante que jugó en el club de barrio Jardín, y que ahora integra el plantel de Sarmiento de Junín.

“Mi paso por Talleres me encantó. La espina es que cuando estuve había cosas para mejorar, que hoy mejoraron. Hoy el club avanzó institucionalmente. Está haciendo una base muy grande. Arranqué bárbaro y me agarró la pandemia. Soy un agradecido por haber estado ahí” añadió, en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

José Mauri será tenido en cuenta solamente para la Sudamericana. (La Voz / Archivo))

Su salida en 2021 quedó envuelta en varias idas y vueltas, y cómo el propio Mauri reconoció, no fue de la mejor manera. “A Fassi lo encontré un aeropuerto y le dije... ‘sos el mejor dirigente del país y a la vez un hijo de mil... Me ofreció muchísima menos plata porque sabía mi interés de quedarme. Intentaron bajarme el precio. Hoy quedamos fenómeno, está todo bien. Si voy a Córdoba, Fassi me invita a comer en su casa”.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

Y fue más allá en los elogios: “Talleres vende dos o tres jugadores por año. Pero podría vender el plantel completo. Siempre tiene recambio atrás. Fassi te compra la Casa Blanca con un dólar. Es un crack”.

EL RECUERDO DEL CACIQUE MEDINA EN TALLERES

José Mauri rescató la experiencia de haber sido dirigido por Alexander Medina en Talleres. “Más que en lo futbolístico, fue un técnico muy frontal. Desde el primer día me dijo que le gutaba mi juego pero que si no corría con él no sería titular. En la primera práctica me quería volver a mi casa, por todo lo que me hizo correr”.

Los saludos entre Gandolfi, los jugadores y Alexander Medina, entrenador uruguayo, en la previa del partido entre Vélez y Talleres por la Liga Profesional. (Federico López Claro)

Cuando se fue de Talleres tuvo su experiencia en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer, desde donde volvió para jugar en Sarmiento. Con un gol en esta Copa de la Liga frente a Boca, en cancha de San Lorenzo. “En Estados Unidos no me tocó jugar contra grandes figura como hay ahora. Las camisetas que me traje son de ex compañeros en Talleres, como Fede Navarro, Franco Fragapane y Bebelo Reynoso, con quien no alcancé a jugar porque se había ido antes.