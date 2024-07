Instituto, ¿contra Boca en el Kempes?: cuándo se define la localía

Un Instituto de racha y que recuperó terreno en las tablas, quiere validarlo este jueves en Tucumán contra Atlético. Y el domingo, por la octava fecha de la Liga Profesional, prueba de caracter frente a Boca.

Este encuentro, pautado para las 20.30, podría mudarse de Alta Córdoba al Kempes, para que se dispute con público de los dos equipos. Instituto espera que le garanticen al menos 16 mil lugares cubiertos del lado Xeneize.

Con su festejo, los albirrojos enmudecieron La Bombonera. Instituto logró un triunfo histórico frente a Boca y a domicilio. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico López Claro

Es que los gastos de alquiler del Kempes incluyen un importante monto entre el operativo policial, personal de tránsito, alquiler de vallas y limpieza posterior, entre otros ítems. “Con Talleres nos mudamos y no hicimos una diferencia desde lo económico. Para que nos cierre necesitamos vender unas 16.000 entradas visitantes por lo menos”, advirtieron desde la dirigencia Albirroja en Mundo D. Es decir, una popular completa y media platea para el visitante.

Instituto vs Talleres en el Mario Alberto Kempes. (Pedro Castillo / La Voz)

Este martes habrá una reunión entre representantes de Instituto y Marcelo Frossasco, titular del Cosedepro, para resolver si hay mudanza o no. Lo más probable es que finalmente jueguen en el Kempes.

Boca no afrontará esta semana su compromiso por Liga Profesional contra Banfield, porque el miércoles dirime ante Independiente del Valle de Ecuador su pase a octavos de final de la Copa Sudamericana.

QUÉ DIJO EL DT DE INSTITUTO SOBRE JUGAR EN EL KEMPES

“No sé nada, no hablé con Juan (Cavagliatto). A mí me es indistinto, no me cambia nada. No me dijeron nada, hoy estamos enfocados en Atlético, un partido clave para nosotros. Queremos sumar la cuarta victoria consecutiva para estar lo más alto posible”, manifestó Diego Dabove.

Entrenamiento de Instituto en el predio La Agustina. Foto: Pedro Castillo / La Voz Foto: Castillo Pedro

Respecto del cruce de este jueves a las 21 con los tucumanos, anticipó: “Salvo que aparezca alguna lesión o salida, vamos a repetir el 11 en Tucumán. Iremos conviviendo con alguna salida en este mercado de pases, como les va a pasar a todos. Y a partir de ahí veremos en qué reforzamos, siempre orientados a que quede prolijito el armado del plantel”.

EL TERCER REFUERZO DE INSTITUTO ESTÁ CERCA

Franco Díaz, a punto de desvincularse de Vélez, se convertiría en el tercer refuerzo de Instituto para el semestre. De reciente paso por Newell’s, el volante de 23 años no jugó el domingo contra Talleres. Su paso por la “Lepra” fue efímero a raíz de un video en el que confesaba ser hincha de Rosario Central, el clásico rival.

Franco Díaz podría dejar Vélez para sumarse a Instituto (Foto. Prensa Vélez).

El primer refuerzo en llegar fue Damián Batallini, operado de la rodilla. “Está en el post operatorio, por suerte es una lesión que lo va a tener poco tiempo afuera. Y lo conozco, sé que físicamente es un dotado. Se cuida mucho y se recupera rápido”, afirmó Dabove.