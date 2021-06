Instagram aún no reestableció la cuenta de humor local @cordobeces a más de dos semanas de suspenderla y su administrador Eddie Frari expresó su preocupación. La cuenta fue dada de baja provisoriamente el pasado 16 de junio, día en que nevó en Córdoba.

//Mirá también: Hackearon la cuenta de Mario Negri en Twitter

Según explicó Frari, la suspensión se puede haber producido debido al “boom” que tuvo su cuenta ese día, cuando registró 11 mil nuevos seguidores y miles de Me gusta en sus originales publicaciones. “La página tuvo muchísimo alcance, más de lo habitual”, analizó.

Y explicó: “Yo creo que al entrar muchísima gente nueva a la página, es muy posible que me hayan hecho reportes múltiples de cualquier cosa, no por algo particular”. “Siempre hay un porcentaje de personas al que no les va a gustar el contenido y te van a reportar. El problema es que Instagram no tiene un moderador controlando los reportes, sino que es un bot, una computadora, y de una te la suspende y la deja en revisión”, detalló Frari.

//Mirá también: La Mona tiene tema nuevo y lo anticipa en redes

Según indicó La Voz, el administrador ya sufrió algo similar en 2019, pero en esa ocasión se le restableció la cuenta en 12 horas. “En el 98 por ciento de los casos las reestablecen a las cuentas. Yo tenía la esperanza que en mi caso lo hicieran al toque en especial porque todo el contenido que yo subo está realmente cuidado, no es ofensivo ni delicado, solo humor. Siempre fui totalmente analítico para que no me reporten”, enfatizó.

Cabe destacar que esta cuenta, que tiene cerca de 500 mil seguidores, es la principal fuente de trabajo de Frari. Además, está asociada a la cuenta de compra-venta de @cordobeces, en la que cobra entre 200 y 300 pesos por posteo para que la gente publicite ahí lo que quiera.