Erwin Toledo se quedó sin trabajo y no cruzó los brazos hasta que pudo conseguir uno nuevo, gracias a las redes sociales de Internet y más precisamente a un grupo de compra y venta, donde dejó su mensaje, ofreciendo sus conocimiento en las tareas del campo, en Villa Huidobro, al sur de Córdoba.

Su historia tuvo un rápido cambio de fortuna y ahora Erwin volvió a las redes para agradecer y contar que ya está cumpliendo con sus labores y hasta le proporcionaron una casa, en un campo de Huidobro, desde donde comparte la foto que acredita su nuevo trabajo en el paisaje rural del sur cordobés.

En su regreso al grupo donde publicó su aviso, Erwin ha escrito: “quería agradecer a toda la gente que me apoyó en busca de mi trabajo. Hoy en día vuelvo a ser mensual”, expresó.

Seguidamente, el trabajador manifestó que está “contentísimo de mi trabajo, de mis patrones que son muy buena gente y que me han dado por demás de comodidad, no solo en mi trabajo sino en la casita que me dieron para vivir”, sostuvo en declaraciones que recoge el sitio Cabledigital.

Todo comenzó el viernes 7 de mayo, cuando Toledo ingresó al grupo “Compra/venta permutas, Villa Huidobro” y dejó en claro su búsqueda: “sólo quería informar y pedir que me ayuden, busco trabajo en el campo, o para ayudante de albañil, para cuidado de hacienda por día o lo que sea, aplicó lo que sé y lo que no sé lo puedo aprender”, escribió entonces.

Y la cosa funcionó ya que en menos de dos semanas, fue llamado a trabajar: “es lindo saber que hay tanta buena gente que apoya y trata de dar una mano en todo, desde ya muchísimas gracias y que Dios los bendiga y proteja tanto a todos los que comentaron, compartieron y se dieron un tiempito para leer la ayuda que pedí”, comentó emocionado y finalizó con un “gracias a mis patrones por darme la oportunidad de trabajar en el campo y para ellos Dios los bendiga”.