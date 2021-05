La inseguridad en Córdoba vuelve a ser noticia este miércoles, luego de que un vecino de barrio Comercial fuese brutalmente golpeado al intentar robarle. Según relató a El Show del Lagarto, los ladrones ingresaron mientras la víctima dormía, lo golpearon y robaron dinero y algunas pertenencias.

Claudio Lucero es paramédico del servicio de emergencias 107, y estaba durmiendo cuando tres ladrones armados le reventaron la puerta, lo golpearon brutalmente y le robaron lo poco que tenía. Relató que los delincuentes escaparon con algo de dinero, un televisor y varias pertenencias de la víctima, entre ellas elementos de trabajo.

“Me pegaron un culatazo y yo les pedía por favor que no me golpeen, pero me agarraron a trompadas y me gritaban que les entregue plata”, relató aún aterrorizado el paramédico, que rogó para que no lo maten.

Claudio se mudó hace pocos días a esa vivienda, que es más humilde que la anterior que alquilaba en barrio Maipú, y contó que lo tuvo que hacer por la dura situación económica que atraviesa. “Todavía no cobré, así que no puedo arreglar ni la puerta”, lamentó el profesional de la salud, que pasó la noche trabando la abertura con un lavarropas para que su casa no quede al descubierto.

La víctima reveló al medio antes nombrado que tras el robo, tanto él como otros vecinos vieron que los delincuentes ingresaban sus pertenencias en una vivienda ubicada a dos cuadras de su casa. Sin embargo, relató que cuando llamó a la Policía, los efectivos le dijeron que no podían entrar al lugar sin una orden de allanamiento.

“Tenía a todos los vecinos de testigo. Ahora fueron amenazados y ninguno se anima a hablar. ¿Te tienen que matar para que esto funcione y se agilice?”, se quejó sobre el accionar de la Fuerza y de la Justicia, que tenía que librar la orden para el operativo.