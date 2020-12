Los hechos de inseguridad no paran en Córdoba y parecen multiplicarse día a día. Tan es así que una familia de Talleres Este que asegura que en “20 años en el barrio” nunca les robaron, le tocó vivir esa situación dos veces en tres días.

Era la tarde del domingo cuando un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda ubicada en la calle Punta del Sauce al 1.800 y se llevaron un televisor, una tablet, una netbook, dinero, objetos de oro, una puerta, una ventana y hasta la tapa del inodoro.

“Nunca en los 20 años que vivimos en el barrio nos habían robado”, indicó Lucía, una de las hijas de la familia, en declaraciones al programa Aquí Petete, por Mitre. La chica agregó a La Voz que hasta el motor del portón y las luces de la casa robaron.

Luego de denunciar el hecho llamaron a un cerrajero para cambiar las cerraduras. El hombre quedó en ir el miércoles y mientras lo esperaban sucedió lo inesperado: “Estábamos esperando al cerrajero, limpiando afuera. Nos metimos a la casa por 10 minutos y sentimos el motor del auto que encendía. Mi hermana me grita ‘¡andá a fijarte!’”, comentó la joven.

Allí fue donde divisó a un hombre de unos 25 años que “se estaba llevando el auto. Salí a perseguirlo, corriendo. No me importaba nada de la impotencia del momento, la adrenalina”, contó.

“No manejaba bien. No sé si estaba drogado o borracho, pero se fue hacia (la avenida) Rancagua. No lo pude perseguir. No me acuerdo bien porque caí desmayada”, dijo.

“Encima, literalmente, cinco minutos antes estuvo la Policía al frente parando a un chico en moto sin remera. Ya no se puede vivir tranquilo, ya no importa si estás adentro”, concluyó la joven.