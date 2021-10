Tras ser víctima de un asalto a mano armada en su local, denuncia la pasividad de la Policía de Córdoba y las complicaciones que le pusieron para tomarle la denuncia y dice que pese a localizar a los ladrones con el rastreo de su celular no fueron a buscarlos.

Se trata de una emprendedora que sufrió el robo de su tienda de zapatos de calle Maestro Vidal al 1.800, local que acaba de inaugurar hace un mes y ya fue desvalijado.

Según relató, todo ocurrió al mediodía del sábado, cuando dos malvivientes ingresaron y las apuntaron con armas de fuego a ella y una amiga, y luego de atacarlas a golpes y empujones se llevaron dinero en efectivo, sus celulares y mercadería.

“Un show policial”

La comerciante contó que pudo seguir el recorrido de los ladrones gracias al rastreo de uno de los celulares que se llevaron, pero que los policías no actuaron: “Se armó un show policial en la puerta de mi negocio, se llenó de patrulleros, pero ninguno movió un dedo para ir a buscarlos, ni siquiera fueron a dar una vuelta en un móvil”, declaró a El Doce.

Minutos más tarde, los policías la llevaron a realizar la denuncia, pero no la ayudaron a regresar, pese a que les informó que no tenía dinero porque acaba de ser robada: “No me ofrecieron ni un vaso de agua ni me dejaron pasar al baño, yo estaba descompuesta, era una víctima”, protestó.

“Uno dice, por esto no nos da ganas de denunciar, después se preguntan por qué hay tanta impunidad. Si pasás por un mal momento, primero con los malandros, y después con la policía, es un desastre”, concluyó.