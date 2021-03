Este martes, una mujer fue internada en el Instituto del Quemado, luego de quedar atrapada dentro de un automóvil que estaba incendiándose. El suceso ocurrió en barrio San Martín Norte de la Ciudad de Córdoba y está siendo investigado por la Justicia.

Hasta el momento, los datos oficiales indican que el icendio comenzó a las 4.30 cuando al parecer Emiliano, el dueño de un auto VolksWagen Gol Trend, estaba durmiendo. La principal hipótesis apunta a que fue la mujer herida fue quien inició el fuego y se habría quemado por accidente cuando intentó rociar el vehículo con un bidón de nafta.

“Al parecer actuó sola”, explicó a El Doce el comisario inspector Oscar Lazarte. El auto de la mujer de 36 años estaba estacionado a la vuelta de la esquina, a unos 100 metros, y en la escena del incendio hallaron el bidón y un encendedor.

Emiliano aseguró que se despertó por las llamas y que alcanzó a sacar el auto hacia la vereda, que estaba estacionado dentro de su casa y ya tenía fuego en el capó. El hombre no fue detenido ya que no hay pruebas ni indicios de que él haya atacado a la mujer.

Sospechas por parte de la familia

En diálogo con El Show del Lagarto, la hermana de la víctima reconoció que los implicados “siempre tuvieron una relación muy tóxica” y que hubo un “problema de plata entre ellos” al momento de la separación, que ocurrió hace unos meses.

Si bien la joven aseguró que su hermana y Emiliano “eran novios”, él hombre negó que se haya tratado de una relación formal y en cambio, explicó que sólo se veían durante los fines de semana. “Ellos fueron novios durante 2 años pero con muchas idas y vueltas. Él la veía todos los fines de semana, pero nunca se relacionó mucho con nuestra familia”, explicó la mujer.

Las cámaras: una prueba fundamental

Desde la Policía confirmaron que hay cámaras privadas en el sector que están siendo analizadas para poder determinar lo sucedido. Noticiero Doce accedió a la grabación que se realizó desde el sistema de vigilancia de uno de los vecinos.

En la filmación se puede observar a una persona caminando a las 4:26 de la madrugada y dos minutos después, a las 4:28, se advierte el fogonazo del comienzo del incendio.

Tras ser alcanzada por las llamas, la mujer comenzó a correr desesperada porque el fuego la consumía. Fue encontrada tirada en el suelo a dos cuadras de la casa de Emiliano y en el camino fueron quedando rastros de ropa que se arrancaba y hasta parte de su cabello.

“Emiliano me llamó y me dijo ‘Tu hermana me prendió fuego el auto y ahora está tirada acá a dos cuadras, con la policía’”, contó la hermana de la mujer herida a Noticiero Doce.

La salud de la mujer

Jorge Leiva, jefe de terapia del Instituto del Quemado, admitió que el estado de salud de la mujer es “muy grave” y que tiene quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo. “Muy pocas partes le quedaron sanas”, detalló además ya que el fuego le afectó el rostro, abdomen, miembros superiores y piernas.

En el mediodía de este martes la mujer fue puesta en coma inducido para poder ser intubada y que los especialistas sigan trabajando en intentar salvarle la vida.