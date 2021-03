La Córdoba violenta entrega postales preocupantes como la imagen de Melisa, una joven de 19 años, que sufrió graves heridas al ser atacada por otras chicas que le realizaron cortes con una botella rota, en una fiesta en la que participaba en barrio Pueyrredón, en Córdoba, este fin de semana.

Con las heridas suturadas por más de 15 puntos en el rostro y otras partes de su cuerpo, la chica reflexionó que “dos amigos y otra chica lograron separarme. Si no fuera por ellos no estaría contando la historia porque me hubieran seguido pegando y yo ya no podía defenderme”, comentó en declaraciones a El Doce.

Sobre el incidente, Melisa relató que “es la primera vez que me pasa. Siempre salgo a divertirme y nunca me había pasado de pelearme. Yo estaba peleando con Brenda, estaba en el piso y de la nada me agarraron de atrás pero no alcancé a ver. Me pegaron con una botella de vidrio cortada”, refirió.

Con las secuelas a la vista, la joven dijo con amargura y temor que “no me quiero ni mirar al espejo, es horrible. Tengo mucho miedo y no quiero salir más a ningún lado”, anticipó.