Hasta las lágrimas: sorprendieron a su papá con una entrada para ver a Paul McCartney en Córdoba

La vuelta de Paul McCartney a Córdoba causó un gran revuelo entre sus fanáticos, sobre todo en aquellos que siguen a The Beatles desde sus inicios y crecieron con su música. Este es el caso de un cordobés, que fue sorprendido por su familia con una entrada para el recital que brindará el exBeatle en el Kempes.

VIDEO: SORPRENDIERON A SU PAPÁ CON UNA ENTRADA PARA PAUL MCCARTNEY

Una usuaria de TikTok compartió el video del momento exacto en que su papá se enteró que va a ver a Paul McCartney en el Estadio Mario Alberto Kempes. Al inicio, el hombre bromeó y dijo que “gastaron 15 pesos nomás”. En ese instante, le piden que lea “lo que dice” el papel en sus manos.

“No, no, no, no”, repitió el hombre, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. “Te amamos, viejo”, escribió la joven en la red social, quien contó que aprovecharon el Día del Padre para sorprenderlo.