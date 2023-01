Habló la mujer que perdió su antebrazo derecho tras ser mordida por su perro pitbull en Alta Gracia

Una mujer de 66 años sufrió un brutal ataque de su perro pitbull en su casa de Alta Gracia el domingo 15 de enero. A raíz del mismo, perdió su antebrazo derecho, fue internada en la Clínica Chutro y este miércoles recordó cómo inició el suceso.

“Recuerdo todo. Estaba sola, salí por mis propios medios, me acerqué a la tapia y le dije a mi vecino que llamara a Defensa Civil para sacar al perrito y la ambulancia para que me atiendan”, dijo Elizabeth en diálogo con ElDoce.

La jubilada desestimó todo lo dicho por sus vecinos y relató la secuencia que culminó con la amputación de una de sus extremidades. “El problema fue que otro de mis perros metió el hocico, jorobó al pitbull y lo atacó”, recalcó.

En este contexto, los animales se agredieron y la mayor de edad intervino para que ninguno de ellos termine muerto. “Metí el brazo, tiré al perro para atrás y el otro ciego pensó que mi antebrazo era el cuello”, explicó.

Respecto a la mano izquierda, la protagonista reconoció que sufrió el ataque “por tonta”. Según su relato, trató de agarrar una chapa para encerrar al agresor y la mordió. Cuando le gritó, el animal abrió la mandíbula al instante.

A pesar de todo el calvario que pasó en los últimos días, la mujer mostró alegría por su recuperación. “Me siento bien dentro de todo”, enfatizó. Sin embargo, reveló que no piensa volver a su anterior hogar porque padeció muchos problemas. “Se me inundó varias veces”, concluyó.

El estado de salud favorable de la mujer atacada por su perro pitbull

El médico clínico Justo López (M.P33086/8) habló con el medio mencionado anteriormente. ”Afortunadamente, evoluciona favorablemente. La magnitud de las lesiones hacen que sea un caso complejo y poco habitual”, contextualizó sobre el estado de salud de Elizabeth.

En este sentido, el profesional destacó el trabajo multidisciplinario en el centro de salud para que la paciente haya pasado de terapia intensiva a sala común. Por otro lado, el especialista en heridas complejas, Richard Lora Espada ME40.937, se refirió a la evolución de la mano izquierda.

“Después de cinco horas de cirugía le salvamos la mano izquierda”, expresó el también médico cardiovascular sobre la extremidad que la mujer uso para tomar una chapa metálica. Por último, resaltó que a 11 días de el procedimiento quirúrgico no hay signos de infección y se encuentra en una etapa de “herida estable”.