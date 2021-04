El pasado 9 de marzo se conocía la historia de Yoakim, un pequeño de sólo 7 meses de edad, que ingresó con convulsiones al Hospital Infantil. Tras el hecho, las autoridades sanitarias habrían determinado que el bebé tenía heridas y traumatismos previos que supondrían hechos de violencia infantil.

Luego de identificarse esto, la Justicia determinó la prisión inmediata de sus padres. Finalmente, Yoakim falleció a los pocos días de su internación. Y sus progenitores fueron imputados del delito de homicidio calificado por el vínculo por orden del fiscal de Violencia Familiar de Primer Turno Pablo Camacho.

Hoy, tras 40 días detenida, habló Virgina, la mamá del bebé, quien asegura que no tuvo nada que ver con los hechos de los que la acusan.

“Mi hijo no presentaba heridas, ni golpes, ni contusiones, ni tampoco me alarmó ningún hecho. Yo estuve todos los días con él, nos turnabamos con el padre para cuidarlo. Si tenía que ir a trabajar me lo llevaba al negocio”, detalló Virginia al programa Modo Fabiana de radio Pulxo.

Si bien la mujer está en libertad, su pareja se encuentra todavía detenida. Ante la consulta del medio sobre su relación con él, Virgina dijo: “No tengo ningún tipo de comunicación con el papá de Yoakim”. Sin embargo, se defendió de los hechos y también, al papá de su hijo.

Tras esta declaración, Virginia reafirmó su inocencia y pidió: “Lo que quiero es justicia, justicia para mi hijo. Necesito saber el motivo de su fallecimiento. Quiero saber el por qué de las convulsiones de mi hijo. Quiero que se aclare”.

Finalmente, pidió que se deje de hablar de su familia “Pido que dejen de mostrar fotos de mi hijo, de mí. No saben el daño que me han hecho”, sentenció.