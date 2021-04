Asunción Torres vivió una pesadilla este martes por la noche. Es que además de que le robaran todo el sueldo que había cobrado por diferentes trabajos que había realizado, el delincuente también lo apuñaló y le provocó una herida que podría haber sido mortal.

Si bien el hombre debió ser hospitalizado, por fortuna no fue una herida de gravedad. “Fue una desgracia con suerte porque faltaron dos escasos milímetros para que llegara a los pulmones”, aseguró Torres en declaraciones a El Doce.

El hecho se registró pasadas las 19, cuando un quintero fue a cobrar su sueldo a un domicilio ubicado en calle Juan B. Justo al 9.000. El hombre se encontraba afuera del lugar, donde funciona una rotisería, para retirar el dinero que le correspondía; cuando ya lo tenía en su poder, un delincuente lo amenazó con una punta y vació sus bolsillos.

“Me agarró del cuello y yo creía que era broma. Yo le decía: ‘Dejá, dejá, salí’. La señora también creía que era broma”, rememoró el hombre.

Y detalló: “Cuando me da la puñalada me di cuenta que no era broma. Y dije, voy a hablar ahora porque no sé si voy a resistir dos minutos más”, es que en ese momento Torres había intentado perseguir al ladrón, pero notó que había sido herido.

“Por más que lo agarren, no recupero nada. Hay que seguir laburando, no queda otra”, contó el hombre al que le sustrajeron 28.000 pesos.