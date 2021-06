Por primera vez, Ángel “Pato” Cabrera habló con un medio de comunicación y se defendió de las acusaciones de su ex pareja. El ex golfista está imputado por violencia de género, a la espera de su juicio.

El deportista habló con Telenoche Doce y dijo: “Han creado un monstruo del Pato Cabrera, algo que yo no soy. Yo nunca estuve prófugo, voy a demostrar con toda la verdad que soy inocente”. Y agregó: “Nunca pensé estar así, estos cinco meses estuve muy mal, se deterioró mi salud y nunca pensé que iba a estar en esa situación”.

Respecto a su viaje no autorizado a Estados Unidos, Cabrera aseguró que “no sabía” que tenía que pedir permiso. “Yo en ningún momento me escapé ni me fui. Si tenía que pedir permiso para irme no lo sabía. Todo el mundo conocía donde estaba jugando, en Estados Unidos en el lugar en el que estaba. No me escondí de nada, estaba trabajando”, dijo.

Finalmente, y refiriéndose a los videos difundidos por una de las denunciantes donde se ve la amenaza, Cabrera justificó: “Todos cometemos errores, somos seres humanos, voy a ver la forma de revertir esto. Confío en la Justicia, mi abogado, con la verdad voy a salir adelante”.